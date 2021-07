Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Japonia, începe vineri, 23 iulie, de la ora 14:00 (ora locală), pe Stadionul Naţional Olimpic din Tokyo. Republica Moldova va fi reprezentată la competiția 2020 de mai mulți sportivi, iar Dan Olaru și Alexandra Mîrca sunt purtătorii drapelului național.

Amânate în 2020 din cauza pandemiei, Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt organizate anul acesta într-o atmosferă lipsită de fast, fără spectatori și sub aceeași amenințare apăsătoare a pandemiei. Mai mulți sportivi au fost depistați deja în satul olimpic ca fiind infectați cu SARS-CoV-2, iar amenințarea unei noi anulări a Jocurilor Olimpice a stăruit până în ultima clipă. Tokyo este în stare de urgență până la 22 august. Dan Olaru va înregistra a doua participare a Jocurile Olimpice. La Jocurile Olimpice de la Londra 2012 el a fost port drapelul Republicii Moldova, fiind cel mai tînăr membru al Echipei Olimpice. „A fi membru al Echipei Olimpice este pentru mine, în primul rând, realizarea unui vis și a unui scop pe care mi l-am fixat. În al doilea rând, Echipa Olimpică este o familie mare sportivă, unde ai de învățat multe lucruri noi unul de la altul și, desigur, unde poți împărtăși experiența ta și poți ascultă sfaturi utile de la coechipierii tăi”. Alexandra Mîrca a marcat debutul său olimpic la Jocurile Olimpice din Rio 2016. În 2019 Alexandra și Dan cuceresc medalia de argint la Cupa Mondială de la Berlin la dublu mixt. „În Tsuruoka am fost întâmpinați foarte bine, la cel mai înalt nivel, cu emoții pozitive și urări de bine. Primele zile au fost mai complicate, ne-am acomodat cu timpul și fusul orar. Suntem déjà în Tokyo, ne simțim destul de bine, am intrat în ritm și muncim la maxim la antrenamente”. Arcașii moldoveni au fost primii care au ajuns în Japonia și au beneficiat de un stagiu de pregătire în Tsuruoka în cadrul acordului de parteneriat, semnat între CNOS și administrația locală a regiunii. Jocurile Olimpice 2020 se vor încheia la 8 august, iar transmisiunile sunt asigurate de televiziunea națională și de canalul Eurosport, cu o diferență de fus orar între Japonia și Republica Moldova de 6 ore.