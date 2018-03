Oficial leton, despre cooperarea cu anchetatorii din Moldova: Sunt pe primul loc după schimbul de informații și contacte privind prevenirea spălării banilor

Serviciul de prevenire a spălării banilor din Letonia colaborează activ în ultimii ani cu autoritățile din Moldova. Despre aceasta a relatat șeful instituției, Viesturs Burkans, care a menționat că la nivel de schimb de informații și cooperare, omologii săi din Moldova sunt pe primul loc. Declarațiile au fost făcute la un post de televiziune din Letonia.



„Partenerii noștri din același serviciu, aflat în Moldova, dacă e să vorbim despre statisticile pentru ultimii ani, se află pe primul loc. Aceasta înseamnă că schimbul bilateral de informații are loc foarte des și în volume foarte mari. Colegii din Moldova au venit și cu o vizită în Riga, noi am discutat le-am spus ce ne interesează. La rândul meu, am vizitat Moldova de două ori și am planificat toate acțiunile și responsabilii pentru ele”, declară Viesturs Burkans, șeful Serviciului de prevenire a spălării banilor din Letonia.

Letonia este zguduită în prezent de scandalul spălării banilor, unele bănci fiind implicate în operațiunea numită „Laundromat”. Principala bancă implicată în scandal este ABLV Bank.





Săptămâna trecută, Rețeaua pentru combatere a crimelor financiare din cadrul Trezoreriei de Stat al SUA a publicat mai multe documente privind activitatea ABLV Bank. Însă după cum remarcă mai mulți jurnaliști din Letonia, unele secvențe din documente au fost blurate pentru a nu periclita mersul anchetei. La fel, și în cazul fraudei bancare din Moldova, nu toate informațiile prezentate autorităților de către consorțiul străin selectate de Banca Națională ca să urmărească traseul banilor furați au fost făcute publice.

