Oficiali ucraineni despre Transnistria: „E un PERICOL. Nimeni nu știe ce PLANURI are Putin. Ar putea folosi trupele să atace Ucraina"

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cauzele respiratiei urat mirositoare sunt numeroase si, de obicei, fiecare persoana sufera de aceasta afectiune la un moment dat in viata. De cele mai multe ori, insa, cauzele sunt usor de identificat si de corectat. Exista totusi si cazuri in care este indicat consultul unui doctor...

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

--- Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Transnistreană” (RSSMT) a fost proclamată pe 2 septembrie 1990. Ca regiune, Transnistria are circa 4,000 kmp şi aproape 500.000 de locuitori, fiind o entitate poltică autoproclamată ca republică de separatiştii care au fost ajutaţi de Armata a 14-a rusă. Graniţa Ucrainei cu Transnistria are 405 km lungime, dar trebuie precizat că, dat fiind că Ucraina nu recunoaşte republica separatistă, oficialii ucraineni insistă pe faptul că este vorba de granița dintre Ucraina şi Moldova.

"Când controlam teritoriul noi garantam comunităţii internaţionale că aceate unităţi nucleare vor fi inactive sau chiar închise. Dar acum nu avem cum să mai facem asta. Mai mult, Kremlinul pretinde că are dreptul să reia activitățile nucleare şi să disloce armele nucleare, considerãnd că peninsula le aparține. Câteva situri au fost deja dezactivate şi jurnaliştii au putut asista la activități suspicioase", a spus Bozhok.

Bozhok susține că Rusia se folosește din Crimeea de sisteme de rachete prin care să controleze spațiul aerian pe raze de 600 de kilometri în regiune, în Moscova foloseste in Marea Neagră din ce în ce mai multe submarine și dispozitive capabile să transporte arme nucleare.

În plus, Acțiunile Rusiei în Crimea pun în întreaga regiune, iar Bozhok califică intervenția rusă în Crimeea ca fiind "brutală şi spune că uriaşul pericol este că Rusia reactivează sit-uri nucleare în Crimeea şi au fost deja depistate "activităţi suspicioase".

"E un pericol pentru Ucraina. Oamenii nu se simt în siguranță. Nimeni nu știe ce planuri are Putin pentru trupe de acolo pe viitor. Le-ar putea folosi împotriva Ucrainei" , e de părere reprezentantul special ucrainean pentru rezolvarea problemei transnistrene.

Din acest motiv, susține oficialul, și Ucraina are o prezență militară sporită la granița cu Moldova.

"Pentru noi această zonă este extrem de importantă din punct de vedere al securității. Nimeni nu știe câți militari sau ce și câtă muniție are Rusia acolo pentru ca nu permit observatori externi", a spus Kryzhanivskyi.

Rusia ar dori să vadă Ucraina federalizată, iar din acest motiv rezolvarea situației din Transnistria prin retragerea trupelor rusești și păstrarea Moldovei ca stat unificat este importantă pentru autoritățile de la Kiev, au declarat oficiali ucraineni într-o discuție cu jurnaliști români. Trupele rusești și munițiile stocate în Transnistria țin pe jar Ucraina, care are mobilizate trupe de-a lungul graniței cu Moldova, iar oficialii nu se tem să vorbească despre un potențial atac al Rusiei din acea zonă. În plus, oficialii ucraineni cred ca acțiunile Rusiei în Crimea pun în pericol întreaga regiune pentru că Rusia reactivează situri nucleare în Crimeea şi au fost deja depistate "activităţi suspicioase".

