Oficialii europeni fac apel către Guvernul Republicii Moldova să ducă până la capăt reforma justiției

Oficialii europeni solicită, în continuare, R. Moldova să ducă până la capăt reforma justiției. Apelul a fost făcut, în cadrul unei conferințe de presă, de către Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate și Johannes Hahn, Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere după Reuniunea Consiliului de Asociere UE – R. Moldova, transmite CURENTUL.

Federica Mogherini a menționat că au fost discutate cu Premierul Pavel Filip mai multe subiecte de importanță socială și politică, în contextul implementării angajamentelor din Acordul de Asociere.

„Acordul de Liber Schimb și Acordul de Asociere sunt în interesul cetățenilor. Acesta este motivul pentru a conlucra, pentru ca toate angajamentele să fie respectate. Am discutat cum pot fi îmbunătățite schimburile economice, cum putem crește democrația și cum se pot sprijini drepturile omului și statul de drept, combaterea corupției. Am avut discuții privind stadiul reformelor în domeniile cheie: justiție, presă, energie, etc.. De asemenea și subiectul fraudei bancare, care am cerut să fie încheiată investigația cât mai curând pentru recuperarea fondurilor și a aduce în fața justiției pe cei vinovați. Am discutat și despre noul sistem electoral mixt. Poziția UE este cunoscută în acest sens. Orice modificare trebuie să fie adoptată într-un consens larg în conformitate cu recomandările Comisie de la Veneția, OSCE și Consiliul Europei. Am discutat și despre regiunea transnistreană. Subliniem, încă o dată, importanța respectării angajamentelor asumate față de UE”, a spus Federica Mogherini.





Pavel Filip a reconfirmat că Guvernul va duce până la capăt reforma justiției. „Afirm că în fiecare an relațiile cu UE devin mai aprofundate, complexe și dinamice. Continuăm să avansăm ferm pe calea asocierii politice și integrării economice în Europa. Am informat europenii despre Codul Audiovizualului, combaterea corupției și spălării banilor, dar și că Guvernul va duce până la capăt reforma justiției. Am discutat și despre frauda bancară. Am informat că autoritățile lucrează asupra acestui dosar și organele de investigație lucrează pe baza raportului Kroll-II. Până la finele sesiunii parlamentare ne-am propus să avem realizate toate condiționalitățile pentru toate cele 3 tranșe”, a spus Pavel Filip.

Johannes Hahn a subliniat nevoia de a continua reformele structurale. „E nevoie de eforturi considerabile pentru ca toți cetățenii să profite pe urma Acordului de Asociere. Am subliniat importanța combaterii corupției și este nevoie de reformele din sistemul justiției. Ne-am afirmat dorința de a continua să susținem Moldova în eforturile sale pentru a obține avantaje concrete”, a spus Johannes Hahn.

Sursa: curentul.md