Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

Ratelband a arugmentat că medicii săi i-au transmis că are corpul unei persoane de 45 de ani şi s-a descris ca fiind „un zeu tânăr”. Pensionarul a precizat că ar renunţa la pensia sa dacă îşi schimbă data naşterii.

„Când am 69 de ani, sunt limitat. Dacă aş avea 49, aş putea cumpăra o casă nouă, să conduc o altă maşină. Pot să muncesc mai mult”, a declarat el.

