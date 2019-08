Oleg Brega vrea să candideze din nou la alegerile parlamentare în circumscripția ce include suburbiile Codru, Durlești, Sîngera, Băcioi și Trușeni

Activistul civic Oleg Brega a anunțat că intenționează să candideze independent la alegerile parlamentare noi pentru circumscripția nr. 33 - include suburbiile Codru, Durlești, Sîngera, Băcioi și Trușeni din municipiul Chișinău. Această circumscripție a devenit vacantă după ce Andrei Năstase și-a depus mandatul de deputat și a ales să fie ministrul Afacerilor Interne.

„Am început o nouă aventură electorală, din nou pe bicicletă, cu buget zero, independent, ajutat de voluntari şi voluntare. Candidez independent în circumscripția nr. 33 din mun. Chișinău pentru un loc vacant în Parlament. Azi am depus dosarul pentru înregistrarea grupului de inițiativă. În weekend aș putea avea liste de subscripție pentru colectarea semnăturilor. Probabil prima vizită va fi la Durlești, unde am locuit aproape 10 ani”, a scris Oleg Brega pe pagina de facebook.com.

Pentru a fi înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare pe circumscripția uninominală, Oleg Brega trebuie să adune între 500 și 1000 de semnături.

Oleg Brega este un jurnalist, activist civic, cineast și editor la Curaj TV. El este un apărător al drepturilor omului, luptă împotriva discriminării și a corupției.