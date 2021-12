Olesea Stamate și Mihai Popșoi de aceiași părere: Partidul ȘOR nu trebuie scos în afara legii

Vicepreședintele parlamentului, Mihai Popșoi, este deacord cu colega sa Olesea Stamate în ceea ce privește scoaterea Partidului ȘOR în afara legii. Acesta susține că partidele interzise prin lege nu soluționează problema, potrivit sinteza.org.

Popșoi menționează că trebuie soluționată problema corupției partidelor politice, iar scoaterea în afara legii este un precedent periculos. De asemeenea, acesta a comunicat că nu există deocamdată soluții juridice și legale pentru a face acest lucru.

”Nu știu dacă putem interzice prin lege Partidul Șor, dacă am fi putut, am fi făcut-o demult. Dacă există premize legale, dacă găsim căi legale, atunci vor fi utilizate. Totul trebuie făcute în baza legii. Eu tind să îi dau dreptate colegei Stamate, partidele interzise prin lege nu știu dacă soluționează problema, or un partid se poate reîncarna foarte ușor. Trebuie soluționată problema în sine, corupția politică, impunitatea de care s-au bucurat unii până acum, dar să închizi un partid nu e cel mai complicat lucru, dar e un precedent periculos.

Trebuie combătut fenomenul, dar fenomenul e mult mai adânc decât însuși partidul Șor, care poate crea un alt partid peste noapte. Problema trebuie combătută la rădăcina ei. Dacă se vor găsi modalități juridice, vom merge pe această cale. Deocamdată nu avem această soluție”, a declarat Popșoi în cadrul unei emisiuni.