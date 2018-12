Om de afaceri: Moldova are un avantaj mare faţă de ţările vecine. Aici nu există inerţia vechii infrastructuri

Relaţiile dintre oamenii de afaceri şi stat s-au îmbunătăţit considerabil în ultima perioadă. Constatarea îi aparține lui Radu Vrabie, top-manager în cadrul companiei British American Tobacco Moldova (BTI) și a fost făcută într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zingan.

Acesta a remarcat mai multe proiecte importante, benefice pentru business-ul din ţara noastră, între care şi programului naţional “Drumuri bune pentru Moldova”, scrie pavelzingan.md.

„În sfârşit a demarat o campanie masivă de reabilitare a drumurilor din Moldova. Cred că în afară de arterele locale, ar trebui reconstruite două drumuri naţionale, care să traverseze Moldova de la Est spre Vest şi de la Nord spre Sud. În lumea modernă, fiecare oră are importanţă şi costă mulţi bani. Imaginaţi-vă, bunăoară, câte camioane vor intra în ţară, după deschiderea magazinelor Kaufland. Va fi un flux mare de mărfuri, de aceea e nevoie de drumuri bune”, a spus Vrabie.

Omul de afaceri a remarcat şi schimbările operate în sistemul educaţional.

"Moldova are un avantaj mare faţă de ţările vecine. Aici nu există inerţia vechii infrastructuri. În Moldova, multe afaceri pot fi iniţate de la zero. Important este să existe proiecte concrete, braţe de muncă şi specialişti. Problema educației poate fi soluționată mai ușor într-o țară mică. Un sistem nou de educație ar putea deveni un avntaj competitiv al Moldovei”, consideră top-managerul de la BTI.

Amintim că oportunitățile de afaceri și avantajele investițiilor în Republica Moldova au aduse în prim plan în cadrul Moldova Business Week 2018 – cel mai important eveniment economic al anului, organizat de Agenția de Investiții, sub egida Guvernului Republicii Moldova.

Sursa: allmoldova.com