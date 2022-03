Om de afaceri rus înjunghiat alături de soție și cei doi copii în locuința sa din Nijni Novgorod

Vasili Melnikov, proprietarul companiei farmaceutice Medstom, a fost ucis miercuri, 23 martie, alături de soția și cei doi copii ai săi, în orașul rusesc Nijni Novgorod. Cele patru victime ar fi fost înjunghiate de mai multe ori, până la moarte, în propria locuință, scrie Bani.md.

Copiii aveau patru, respectiv zece ani, iar criminaliștii încă adună date de la locul tragediei, potrivit nn.aif.ru.

Surse din cadrul anchetei ar fi declarat pentru sursa citată că este luată în calcul inclusiv ipoteza conform căreia omul de afaceri ar fi fost implicat în uciderea familiei sale.

Compania pe care o conducea Melnikov, Medstom, se ocupă cu furnizarea și consumabilelor pentru laboratoarele medicale, iar afacerea i-a adus lui Melnikov o avere consistentă.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.

The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp