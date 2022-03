Om de știință ucrainean s-a sinucis în Rusia, după ce n-a fost lăsat să plece din țară

Un matematician ucrainean și-a pus capăt zilelor în Rusia, după ce a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Federația din cauza războiului condus de ruși în Ucraina. Bărbatul a lăsat un bilet de adio emoționant, care a fost dat publicității. Ce a scris Konstantin Olmezov cu puțin timp înainte de a-și încheia socotelile cu viața.



Omul de știință și-a pus capăt zilelor în Rusia

Matematicianul ucrainean Konstantin Olmezov s-a sinucis în Rusia, unde s-a mutat pentru antrenament după invazia rusă în regiunea Donbas, estul Ucrainei. Bărbatul fusese reținut în timp ce încerca să părăsească Moscova din cauza conflictului declanșat de ruși în Ucraina. Avocatul Dmitri Zakhvatov a dat vestea pe Telegram.

Omelzov s-a mutat din Donețk în Rusia după invazia rusă a Donbasului. Din momentul declanșării unui război pe scară largă al Federației Ruse împotriva Ucrainei, omul de știință a încercat să fugă din Moscova, dar a fost reținut. Potrivit avocatului său, împotriva ucraineanului a fost fabricat un protocol administrativ, primind un mandat de arestare de 15 zile. După eliberare, Olmezov a primit o invitație la una dintre universitățile din Austria, unde să-și continue studiile. Ca să zboare din Rusia, matematicianul și-a cumpărat un bilet spre Turcia.

„Am convenit că escortarea lui la aeroport nu are sens, că va încerca să treacă singur prin controlul de la frontieră, iar dacă sunt probleme, voi veni. Am fost de acord să ținem legătura. Și tocmai acum am primit vestea că s-a sinucis, lăsând un bilet de adio că moare pentru că nu poate suporta ororile”, a dezvăluit avocatul său, Dmitri Zakhvatov, relatează Unian.

„Mi-e parțial rușine în fața prietenilor mei ucraineni. Crede-mă, nu mi-am dorit sau am făcut niciodată ceva rău Ucrainei și am fost întotdeauna gata să plec. Din păcate, pur și simplu nu am reușit. Nu abordez acest caz cu pricepere…Sunt rănit de fiecare obuz care cade pe străzile Kievului. Citind rapoartele, îmi imaginez acele străzi, cartiere (…)”, a scris Olmezov înainte de moarte.

După începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei (24 februarie), armata rusă a început să rețină și să cheme ucrainenii care locuiesc în Rusia la interogatoriu.



Sunt 10 milioane de refugiați ucraineni

În Ucraina, milioane de oameni au fugit din calea rachetelor trase de forțele ruse. ONU estimează că 10 milioane de ucraineni şi-au părăsit locuinţele din cauza războiului purtat de Rusia.

„Războiul din Ucraina este atât de devastator, încât 10 milioane de persoane au fugit, fie strămutate în interiorul ţării, fie refugiate în străinătate”, a declarat, duminică, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Filippo Grandi.



Civilii fug de atacurile armatei ruse

Anterior, oficialul UNHCR a dezvăluit că 3,3 milioane de ucraineni au plecat din ţară, de la începutul conflictului, iar alte 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul ţării.

„Oamenii continuă să fugă întrucât se tem de bombe, de lovituri aeriene şi de distrugeri”, a afirmat Grandi.

Aproximativ 90% dintre refugiaţii ucraineni sunt femei şi copii. Bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani au interdicţie de a ieşi din Ucraina.