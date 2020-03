Ombudsmanul Copilului propune elaborarea testelor pentru examenele de absolvire pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a doar în baza materialului predat până la data de 2 martie 2020

INSEE – Institutul național de statistică și studii economice din Franța – trage semnalul de alarmă. Măsurile luate de autorități pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activității economice de circa 35%. In opinia...

Mai mulți producători agricoli afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale, informează Europaliberă.

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Într-un demers adresat ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, pledează pentru renunțarea la mecanismul de pretestare în situația în care procesul de învățământ are loc la distanță. Acest exercițiu, în opinia Ombudsmanului Copilului, nu-și va atinge scopul și va provoca un stres suplimentar pentru copii. Scopul organizării pretestărilor este de a observa nivelul de pregătire a elevului pentru examenele naționale și pentru a-i arăta acestuia un model de test similar celui care va fi în cadrul evaluării finale. În condițiile instruirii la distanță nimeni nu poate garanta că elevul va rezolva testul respectiv de sine stătător sau nu va folosi surse din internet, astfel, rezultatul testării fiind din start compromis. Maia Bănărescu recomandă MECC plasarea pe site-ul ministerului și ale instituțiilor subordinate a modelelor de teste fără a efectua procedura de pretestare, cu stabilirea obligației pentru elevi de a soluționa sarcinile din teste.

