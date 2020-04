OMS este acuzată că a complotat cot la cot cu China și dată în judecată

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Victime ale COVID – 19 Westchester se află la nord de New York, iar anul trecut a avut aproximativ 967.506 de persoane, dintre care aproximativ 78% erau adulți, potrivit Biroului de recensământ al SUA. Până la 18 aprilie, un număr de 242.786 de persoane din New York au testat pozitiv pentru coronavirus, inclusiv 23.803 în Westchester, potrivit departamentului de sănătate al acestui stat.

Daune neprecizate Cei trei care au acționat OMS în instanță se numesc Richard Kling, Steve Rotker și Gennaro Purchia. Ei cer daune a căror valoare nu este precizată, deoarece consideră că sunt „incalculabile” pentru cei aproximativ 756.000 de adulți rezidenți din zona Westchester, New York.

Conspirație cu Beijing De asemenea, potrivit The Guardian, aceștia au acuzat OMS că a conspirat cu guvernul Chinei, care nu a fost acuzat în mod direct de declanșarea pandemiei, pentru a acoperi gravitatea provocată de răspândirea Covid-19 .

Nu au îndicat vreun tratament Într-o acțiune comună, cei trei rezidenți din Westchester, New York, au acuzat OMS că nu a declarat în timp util pandemia, nu a supravegheat răspunsul Chinei la focarul inițial, nu a furnizat linii directoare de tratament și nu a sfătuit țările despre cum să răspundă, inclusiv prin restricții de călătorie și coordonarea unui răspuns global .

Trei locuitori ai orașului New York, care a fost unul dintre primele locuri fierbinți din SUA în criza provocată de noul coronavirus, au dat în judecată Organizația Mondială a Sănătății, acuzând-o de neglijență gravă în gestionarea pandemiei, scrie ProTV.

