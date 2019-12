Omul care l-a trădat pe Putin se teme pentru viaţa sa: Povestea de Oscar a doctorului care i-a ruinat pe ruşi

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, mai ales în contextul în care acesta este marcat de două ori pe an, spune un sondaj realizat de compania Magenta Consulting.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine susține că oamenii de știință au dezvoltat un medicament care poate trata leucemia mieloidă cronică, fără reacțiile adverse provocate de tratamentele aplicate până în prezent.

Preoții recomandă rugăciune în data de 15 decembrie, ziua în care este prăznuit în fiecare an Sfântul Mucenic Elefterie din cetatea Romei. În tradiția românească, acest sfânt este respectat cu precădere de femei, dar nu numai.

Rusia a distribuit substante dopante sportivilor săi și și-a sărbătorit triumfal medaliile de aur, ca și cum erau trofee de război. Sarbatoarea, confiscata de masina de propaganda a statului, s-a transformat rapid in isterie antioccidentala. Jocurile Olimpice de la Sochi în...

Nici până în ziua de astăzi nu e clar ce l-a îndemnat pe Grigory să-i trădeze pe ruşi, însă cert e că, în 2015, şeful RUSADA a fugit din ţară. Şi a luat cu el tone de dovezi legate de susţinerea şi promovarea dopajului în Rusia. Ajuns în faţa oficialilor Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), Rodchenkov a mărturisit tot ce ştia, declaraţiile sale fiind înregistrate în cadrul unor interviuri care au ajuns la 15 ore! La scurt timp, în noiembrie 2015, laboratorul antidoping de la Moscova a fost suspendat de WADA. Apoi, echipa de atletism a Rusiei a fost interzisă la Jocurile Olimpice din 2016, iar la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018, delegaţia rusă a fost eliminată cu totul! Drept urmare, sportivii ruşi, cei consideraţi „curaţi“, au concurat în diverse probe sub steagul olimpic.

Deşi pare incredibil, primii care au început să-l ancheteze pe Rodchenkov pentru implicarea sa în operaţiunile legate de dopaj au fost chiar ruşii! În 2011, cazul a luat o amploare atât de mare, încât şeful RUSADA a avut o tentativă de sinucidere şi a ajuns să fie spitalizat şi diagnosticat cu paranoia! Ulterior, ancheta a „murit“, dar, potrivit lui Rodchenkov, oficialii ţării l-au scăpat cu promisiunea că va susţine puternic programul prin care sportivii ruşi erau dopaţi în vederea Jocurilor Olimpice din 2012 şi 2014! Dacă Grigory a scăpat de ancheta ruşilor, nu la fel s-a întâmplat şi cu sora sa, Marina fiind condamnată la un an şi jumătate de închisoare. Ulterior, s-a spus că însuşi Vladimir Putin ar fi semnat documentele achitării lui Grigory. De altfel, după JO 2014, Putin l-a şi decorat pe Rodchenkov cu „Ordinul de Prietenie“.

