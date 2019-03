”Omuleții verzi” din Venezuela: Statele Unite ar putea impune noi sancțiuni împotriva Rusiei

Într-un interviu acordat agenției Reuters, Araujo și-a exprimat speranța că Moscova își va da seama că încercarea sa de a-l sprijini pe Maduro nu va face decât să adâncească divizarea în societatea venezueleană și să exacerbeze criza economică. Singura cale de ieșire din criză – alegeri noi sub conducerea guvernului de tranziție al liderului opoziției, Juan Guaido.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)