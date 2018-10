Omuleţii verzi?! Nu neapărat! Conform unui grup de cercetători, viaţa extraterestră poate avea culoarea violet

Microbiologul Shiladitya DasSarma (University of Maryland School of Medicine) şi Edward Schwieterman (University of California, Riverside) au ajuns la concluzia că înainte ca plantele verzi să înceapă să folosească lumina solară pentru obţinerea energiei, mici organisme de culoare violet ar fi găsit o metodă să facă acelaşi lucru.



„Astronomii au descoperit mii de planete extrasolare şi acum au capacitatea de a vedea semnăturile biologice de la suprafaţă în lumina reflectată de aceste planete”, a precizat DasSarma. „Există moduri de a detecta viaţa verde din spaţiu, dar savanţii trebuie să înceapă să se uite şi după violet”, a adăugat acesta.

Ideea că Pământul a fost la început violet nu este nouă. DasSarma şi colegii săi au lansat această teorie în 2007. Plantele şi algele cu fotosinteză folosesc clorofila pentru a absorbi energia de la soare, dar nu absorb lumina verde. Ceea ce este ciudat, întrucât acest tip de lumină este bogată în energie. Probabil altceva folosea deja acea parte a spectrului atunci când clorofila a apărut, scrie Live Science.





Acel „ceva” poate reprezenta un grup de organisme care capta energia solară cu ajutorul unei molecule numită retinol. Aceşti pigmenţi sunt specializaţi în absorbţia luminii verzi, dar nu sunt la fel de eficienţi precum clorofila în absorbţia totală a luminii, dar sunt mai simple.

Obţinerea energiei pe această cale încă este răspândită şi astăzi printre bacteriile şi organismele unicelulare numite Archaea. Aceste organisme de culoarea violet au fost descoperite peste tot de la oceană la suprafaţa frunzelor. Aceşti pigmenţi se pot găsi şi în organele vieţuitoarelor mai complexe.

Prezenţa lor la multe organisme indică faptul că au evoluat la începutul istoriei vieţii pe Pământ, în strămoşi comuni cu multe specii din diverse ramuri ale arborelui genealogic.

Astfel, este uşor de înţeles că aceeaşi strategie poate fi folosită şi de organismele extraterestre: pigmenţi care absorb în principal lumina verde.

Sursa: https://www.descopera.ro