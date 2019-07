„Once Upon a Time in Hollywood”, filmul lui Quentin Tarantino, premieră mondială

Staruri unul şi unul au călcat aseară pe covorul roşu întins la Los Angeles. Prezentat în deschiderea festivalului de la Cannes, mult aşteptatul "Once Upon a Time", al lui Quentin Tarantino, a avut premiera mondială. Vedetele serii au fost fără îndoială Brad Pitt, Leonardo Di Caprio şi Margot Robbie. De pe covorul roşu nu au lipsit însă nici invitaţii de seamă: modele, cântăreţi şi alţi actori.



Mii de oameni s-au adunat în faţa teatrului chinezesc din Los Angeles pentru a-şi vedea idolii.

Leonardo di Caprio le-a făcut o supriză fanilor care aşteptau autografe şi selfie-uri. A făcut el însuşi pozele.

Margot Robbie, flancată de Leonardio di Caprio şi Brad Pitt, a avut o apariţie spectaculoasă într-o rochie albă, Chanel, cu decolteu adânc. Pe covorul roşu, dar şi pe platourile de filmare, cei trei s-au completat perfect.

Filmul are mai multe linii narative, în stilul filmelor lui Tarantino, şi fiecare acoperă o altă zi.

Ultimul, desfăşurat pe 9 august 1965, redă asasinatul actriţei Sharon Tate de membrii cultului lui Charles Manson.

5 ani a lucrat regizorul american la scenariul ţinut secret până în ultimul moment.

Brad Pitt şi Leonardo di Caprio au mers acasă la regizor pentru a-l citi.

Din distribuţia de cinci stele a filmului mai fac parte şi alte nume grele ale Hollywoodului: Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell şi Luke Perry într-unul din ultimele lui roluri.

"Once upon a time in Hollywood" ajunge pe marile ecrane din România pe 16 august.