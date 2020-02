OPERAȚIUNEA FILIP? Trei tineri au adus 1,5 mln. de euro din Moscova și București pentru a cumpăra Casa Presei și cantina Guvernului

La începutul anului trecut, înainte de alegerile parlamentare în urma cărora Partidul Democrat a pierdut puterea în R. Moldova, fosta cantină a Cancelariei de Stat a fost înstrăinată din proprietatea statului cu numai 9 mln. lei, iar 2000 de metri pătrați din Casa Presei au fost privatizați cu 16 mln. de lei. RISE Moldova scria că prețul cu care s-au făcut aceste tranzacții este cu mult mai mic decât cel de piață, iar cumpărătorii erau trei firme nou create și fără venituri. La 16 iulie 2019, Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pe faptul înstrăinării celor două clădiri, iar în august acestea au fost puse sub sechestru. TIMPUL a aflat de la surse din instituțiile de drept că banii cu care au fost realizate tranzacțiile respective au o proveniență foarte dubioasă și că anume acest fapt a atras atenția procurorilor.



Mai mult, cumpărătorii ar avea legături cu Pavel Filip, actualul lider al PD, care la acel moment era prim-ministru.



CANTINA GUVERNULUI. 550 de mii de euro, dintr-o călătorie de o zi la București

Procesele de privatizare a celor două edificii au fost practic identice, fiind efectuate în baza unei scheme scrise de aceeași mână, ceea ce dă de înțeles că beneficiarul final a fost o sigură persoană sau un grup de persoane care au lucrat în complicitate.

Astfel, potrivit unor surse de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și din cadrul Procuraturii, în noiembrie 2018, Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului a dat în locațiune edificiul fostei cantine a Cancelariei de Stat, cu suprafața de circa 1700 de metri pătrați, firmei „Construct Deluxe”. Aceleași surse menționează că firma a fost fondată cu doar trei luni înainte, pe 17 august, același an, fiind administrată de către Marcel Botnariuc, în vârstă de 26 de ani. Noul agent economic avea un capital social de 2000 de lei, fiind înregistrat în capitală, pe str. Al. Mateevici 84/1. Însă, la 23 ianuarie 2019, la cererea firmei, Agenţia Proprietăţi Publice (APP) a aprobat vânzarea clădirii contra sumei de 9 mln. de lei. La rândul lor, experții imobiliari susțin că prețul minim al unui astfel de imobil ar fi de 16 mln. de lei.

Loading...

Banii achitați pentru această tranzacție au ajuns în R. Moldova în mod misterios. Conform datelor Poliției de Frontieră și ale Serviciului Vamal, în dimineața zilei de 23 noiembrie 2018, la ora 04:33, Marcel Botnariuc a plecat cu avionul la București de la Aeroportul Internațional Chișinău și a revenit în aceeași zi, la ora 18:12. La intrarea în țară, el a declarat 550 de mii de euro. Ulterior, la 5 decembrie 2018 și 16 ianuarie 2019, această sumă a fost depusă la bancă, în numerar, sub formă de împrumut de la fondator, fiind folosită la procurarea clădirii fostei cantine a Cancelariei de Stat.

Peste jumătate de an după tranzacție, precizează sursele noastre, „Construct Deluxe” și-a schimbat fondatorul și administratorul. Noul fondator este societatea „AECM TRADE GROUP”, înregistrată la Iași pe 25 aprilie 2019 iar director este Serghei Adam.



CASA PRESEI I. 330 de mii de euro de la un alt pasager al aceluiași avion

În septembrie 2018, administratorul Casei Presei a semnat mai multe contracte de locațiune, inclusiv cu firma „”. Aceasta a fost fondată tot pe, ca și „Construct Deluxe”, avea același capital social deși aceeași adresă juridică: str. Mateevici 84/1. Fondatorul și directorul firmei era(a nu se confunda cu multimilionarul Serghei Glinca, domiciliat în Federația Rusă). Pe, cu acordul APP, acest agent economic a cumpărat 689,30 metri pătrați din suprafața luată în chirie, la prețul de. Precizăm că experții imobiliari susțin că un metru pătrat în Casa Presei ar putea costa până la 800 de euro, astfel valoarea achiziției atingând suma de 10 mln. de lei.

Foarte ciudat faptul că și Sergiu Glinca a avut o noapte nedormită pe 23 noiembrie 2018. Pentru că și el a zburat cu același avioane, la București și înapoi, alături de Marcel Botnariuc. Singura diferență consta în faptul acesta a declarat la vamă o altă sumă, și anume de 330 000 de euro. Iar pe 12 și 27 decembrie, pe contul bancar al firmei au fost depuși bani, în numerar, sub formă de împrumut de la fondator, care au fost achitați pentru privatizarea spațiului menționat din Casa Presei.

Tot jumătate de an a trecut până când fondator și administrator al firmei „Quantum Imobil” a devenit deja Constantin Hîncota. La acest nume vom reveni mai jos.



CASA PRESEI II. 600 de mii de euro, declarați după o călătorie de o zi la Moscova

În aceeași lună, septembrie 2018, „”, o firmă cu o denumire similară celei care a privatizat fosta cantină a Guvernului, a luat în locațiune puțin peste o mie de metri pătrați din aceeași Casă a Presei. Și această firmă a apărut pe fața Pământului în aceeași zi ca cele două de mai sus, pe2018, avea același capital social () și aceeași adresă juridică (De fapt, și numele fondatorului,, era cam același, ca și în primul caz. Mai bine zis, acesta era fratele mai mare al lui Marcel Botnariuc și avea la acel moment. S-a scurs foarte puțin timp și, în aceeași zi de, APP nu a fost împotrivă să-i vândă lui Igor Botnariuc cei o mie de metri pătrați din Casa Presei contra sumei de

Spre deosebite de ceilalți doi, Igor Botnariuc n-a închis un ochi în noaptea următoare, adică nu pe 23, dar pe 24 noiembrie 2018. La ora 5:40 dimineața, omul se afla într-un avion care decola de la Chișinău spre Moscova. Să vezi și să nu crezi, a revenit și el acasă în aceeași zi, cu avionul de la ora 18:47. Ajungând la vama din aeroport, acesta le-a șters într-un fel nasul fratelui său și lui Glinca, declarând tocmai 600 de mii de euro. A mers și el la bancă peste jumătate de lună, cam în aceleași zile ca Glinca, pe 11 și 27 decembrie 2018, și a pus banii pe cont, în numerar, sub aceeași formă de împrumut de la fondator.

Peste jumătate de an după privatizare, același Serghei Adam și firma AECM TRADE GROUP au preluat controlul asupra SRL-ului „Construct Elegant”.

4,5 milioane pentru fiul premierului din partea soției lui Hîncota

Chiar dacă este evident că toți cei trei directori de firme au acționat după același scenariu, procurorilor le-a trezit cele mai mari dubii proveniența banilor investiți pentru tranzacțiile descrise mai sus, în special „”, anunțate la bancă. Pentru că, deși în toate cazurile fondatorii erau tot frații Botnariuc și Glinca, nu se înțelege de ce s-au deplasat toți ca unul până la București sau Moscova, ca să împrumute bani de la ei înșiși și pe urmă să-i depună la bancă doar în numerar... Lucrurile se încâlcesc și mai mult, dacă avem în vedere că autoritățile vamale din România și Federația Rusă și-au informat colegii din R. Moldova că niciunul dintre cei trei nu au declarat acești bani la ieșirea din țările lor. Acest lucru a trezit și mai mult bănuiala procurorilor că, în realitate, declarațiile făcute la Aeroportul Chișinău de către cei trei sunt false, iar banii achitați pentru privatizările celor două imobile s-ar fi aflat de la bun început la Chișinău și ar fi aparținut persoanelor care au stat în spatele acestor achiziții imobiliare.

Legătura dintre cei trei a devenit și mai evidentă, după ce, în cadrul urmăririi penale, s-a constatat că ei toți sunt angajați ai firmei „ARIA-GRUP”, condusă de Constantin Hîncota, cel care a preluat firma „Quantum Imobil” de la Sergiu Glinca și care deține mai multe companii din domeniul construcțiilor. Iar acesta a avut cel puțin relații directe cu familia ex-premierului Pavel Filip.

Astfel, potrivit SPCSB, pe parcursul anului 2019, în contul companiei „ARIA-GRUP” au parvenit în jur de 29 mln. lei, pentru servicii de construcții și reparații, de la următoarele instituții publice: 11 mln. lei de la Agenția Servicii Publice, condusă până în iulie 2019 de Serghei Railean, nașul fiului liderului PD, Iulian; 11,8 mln. lei de la Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență; 6,1 mln. lei de la Pensiunea din Holercani. Totodată, la 14 mai 2019, pe contul „ARIA-GRUP” au fost transferați 4 mln. 530 mii lei și 4 mln. lei de la firma „Keramin Chișunău”, în baza unui contract de cesiune a creanței. În aceeași zi, pe contul „Keramin Chișinău” au ajuns trei tranșe de la Agenția Servicii Publice, ca plata pentru procurarea unui bun imobil de pe strada Decebal. Puțin mai târziu, pe 24 și 27 mai, „ARIA-GRUP” a primit de la „Keramin Chișinău” 2 mln. lei și 2 mln. 194 mii lei, ca plată „pentru servicii prestate”.

Firma „Keramin Chișinău” a fost fondată în anul 2005 de către Direcția de furnizare a produselor petroliere CENAR, Firma de producție și comerț ANT-SUPER-LANT, Echipamed-Plus și Asociația moldo-belarusă pentru colaborare de afaceri cooperare. Directorul companiei este Ana Babin.

Un alt transfer care trezește întrebări a avut loc la 24 aprilie 2019. Atunci „ARIA-GRUP” a transferat 9 mln. 200 de mii de lei, ca plată a dividendelor pe anul 2018, pentru Nelea Rotaru, fondatorul acestei firme și soția lui Hîncota. Chiar în aceeași zi, ea a semnat un contract de împrumut fără dobândă cu Iulian Filip, feciorul fostului prim-ministru, și i-a transferat acestuia 4 mln 560 de mii de lei. Exact aceeași sumă a ajuns și pe contul soțului său, ceea ce trezește alte îndoieli în privința caracterul fictiv al achitării dividendelor.



Circa 17 milioane de lei în „luminișul” Maramureșului

Primind câte 4,5 milioane de la Nelea Rotari, menționează SPCSB, Iulian Filip (a nu se confunda cu poetul) și Constantin Hîncota nu i-au ținut la ei, ci i-au schimbat în lei românești, după care ambii au transmis câte 1 mln 69 de mii lei românești firmei „RTC VISION STRUCTURES” din Baia Mare, județul Maramureș, România, pentru majorarea capitalului social. Nu-i exclus că la mijloc este un alt joc, deoarece, conform datelor deschise, această firmă a fost fondată în același an, 2019, cu adresa juridică în Baia Mare, pe str., și are cifra de afaceri zero.

În afară de „ARIA-GRUP”, soții Hîncota și Rotaru sunt fondatori și directori ai mai multor SRL-uri, printre care „Linia and Co”, „Giesena”, „Neo Fenster”, „Dank Construct”, „N&K Construct Invest”. Conturile bancare ale acestor firme sunt gestionate de la aceeași adresă IP, precizează sursele noastre.

Între aceste companii și Hîncota de asemenea se fac tranzacții suspicioase. De exemplu, la 18 ianuarie 2019, Hîncota a primit 4 mln. de lei de la „Linia and Co” și 3 mln 860 mii lei de la „N&K Construct Invest”. Acești bani au fost convertiți în 400 de mii de euro, fiind transferați tot în Maramureșul din România, pe numele lui Cristian Vasile Tamasan, ca „plată pentru 25% din partea socială a companiei „Extruplast”. La prima vedere, acest transfer adie a filantropie în beneficiul lui Tamasan, pentru că nici Filip, nici Hîncota nu sunt acționari ai firmei românești. Totodată, pare puțin probabil că cei doi au sărit în ajutorul fondatorului unei companii, despre care se vorbește că este cel mai modern producător și distribuitor de profile PVC pentru ferestre și uși din Europa. Conform informațiilor deschise, sediul principal „Extruplast” se află în orașul Ulmeni din Maramureș, pe str. Petre Dulfu 124, însă își are adresa juridică la Baia Mare, pe aceeași stradă a Luminișului, cu numărul 4. Administratorul firmei este Ioan Zoicas, care este și fondator, alături de Cristian Vasile Tamasan.



Frații Botnariuc, rude cu Filip?

Sursele noastre subliniază că, potrivit informațiilor Poliției de Frontieră, pe parcursul anilor 2018-2019, Constantin Hîncota și Iulian Filip au plecat de mai multe ori împreună în România, cu aceleași mijloace de transport. În același timp, RISE Moldova, realizând un material la acest subiect, a dat de înțeles că cei trei angajați ai lui Hîncota: Igor și Marcel Botnariuc, precum și Sergiu Glinca, ar fi niște simpli tineri, care muncesc în construcții. Din păcate, atât ei, cât și Hîncota și Adam se eschivează să răspundă la întrebările jurnaliștilor. În acest caz, toate drumurile de pe pragul Casei Presei și al cantinei Cancelariei de Stat parcă ar duce către liderul PD.

Alte surse din instituțiile de drept afirmă că frații Botnariuc s-ar afla în relații de rubedenie cu fostul premier. TIMPUL l-a telefonat în repetate rânduri pe Pavel Filip, însă acesta nu a răspuns la niciun apel și la niciun mesaj de-al nostru.