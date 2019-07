Operațiunea IUG. „Ne-au luat în trenuri de vite şi ne-au dus”

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

35.796 de basarabeni au fost deportaţi in doar cateva ore

Acum un an am comemorat la Guvern victimele deportărilor citind numele tuturor celor despre care se știe că au fost deportați în noaptea dintre 5 și 6 iulie: 40 de mii de persoane.

Oficiali militari din cadrul NATO analizează posibilitatea modernizării sistemelor antibalistice din România și Polonia cu scopul de a contracara noile rachete cu rază intermediară de acțiune dezvoltate de Rusia, relatează The New York Times, citând mai mulți oficiali din...

4. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, efectuarea operațiunii cu scopul deportării membrilor organizațiilor contrarevoluționare și a elementelor antisovietice. Oamenii erau deportați pe termen de 20 de ani. În baza, , Regulamentului cu privire la modul de aplicare a deportării față de unele categorii de criminali” erau deportate familiile fără capul familiei, adică soția și copii. Deoarece în opinia regimului comunist aceasta era ostilă față de regim, partid etc.

1. Toți locuitorii din teritoriile dezrobite care potrivit legilor în vigoare la 28 iunie 1940 se bucurau de naționalitate română 2. Copii născuți la 28 iunie 1940 sau după această dată pe teritoriile dezrobite, din tată și mamă necunoscuți. Copii găsiți pe teritoriile dezrobite ce au fost născuți pe acele teritorii. În acest scop la 1942 au fost întocmite liste de locuitori a comunelor, conform depozițiunilor art. 25 din Regulamentul privitor la constatarea cetățeniei romîne a locuitorilor din Basarabia după constatarea Comisiunei respective. Astfel pentru comuna Ciucur-Mingir în listă au fost înregistrați 555 de familii, persoane. Listă confirmată de primarul comunei I. Teleagă și notarul C. Linescu.

Erau persoane care au fost activi membri de partide antisovietice, au colaborat cu antisovieticii, au avut relații cu puterea de ocupație, au emigrat în România, au sprijinit regimul româno-fascist de ocupație și influențează economic și politic țăranii săraci, nu dădeau pîinea la stat, refuzau să se conformeze sistemului sovietic, erau contra construcției colhozului și consolidării structurii puterii sovietice, au folosit munca lucrătorilor sezonieri au avut venit de la mori, oloinițe, rîșnițe. Nu e de mirare pentru că fiecare om care avea cel puțin una din aceste caracteristici, imediat era trecut în rândul chiaburilor sau dușmanilor poporului, naționaliști etc. Deseori cînd i se incrimina omului că este chiabur, el nici nu știa ce prezintă acest cuvînt și de ce i se zice așa. Pentru a scăpa de chiaburi a și fost folosită a două rundă de deportări intitulată operațiunea IUG cu scopul, , izbăvirii, , RSSM de elemente chiaburești.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)