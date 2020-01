OPINIA CITITORULUI / Statalismul este preferat de românofobi și de cei care vor să fure miliarde

Un cititor a reacționat la editoriaul „Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști”.

Nu suntem Olanda sau Irlanda ca sa putem trai decent din agricultura, nu avem perspectivele, tehnologiile, tehnica avansata, si nici inteligenta si cunostintele olandezilor. Doar cu vin, struguri, mere sau prune afumate locuitorii acestui stat falit nu vor avea un trai decent si nici mare perspectiva de dezvoltare economica. Numai Unirea, numai impreuna cu restul romanilor...doar asa vom deveni mai puternici, mai increzatori, mai prosperi si increzuti in viitor. Statalizmul poate fi preferat din anumite motive...nu doresti sa inveti limba romana, esti romanofob pur si simplu, mai des din cauza ignorantei sau a propagandei dusmanilor romanilor, esti la treuca puterii, in statalizmul moldovenesc poti sa furi milioane sau miliarde chiar si sa corupi in stanga si in dreapta fara sa te temi de justitie...Tot ce se intampla la noi din 91 incoace ne arata ca in RM. este imposibil de luptat cu cumatrizmul, nepotizmul, protectionizmul, mita, calomnia, curluntrizmul, cu domnia coruptiei in stat insasi. Nu cred ca cu puteri interioare proprii se va face ordine in tarisoara asta. Nu avem asa potential uman. Nici M.Sandu nu va putea, si cred ca intelege bine asta si dinsa, dar nu stiu daca va in stare sa-si schimbe optiunile sale stataliste...



Sursa comentariu: https://www.timpul.md / Autor: Quiris