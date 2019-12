Opinia Comisiei de la Veneția cu privire la modificările efectuate la Legea procuraturii

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea unui tânăr de 22 de ani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 13 de ani, pentru viol, jaf și tâlhărie, comise într-un interval estimativ de 30 de minute, la niciun an de la...

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

„Este la discreția Curții Constituționale moldovenești să decidă în final dacă legea este sau nu constituțională. Cert este faptul că Comisia de la Veneția nu a identificat neconformități cu standardele europene. Să ne amintim retorica unor socialiști care argumentau vehement că legea pentru care Guvernul Sandu și-a angajat răspunderea este vădit neconstituțională și contrară sandardelor europene. Or, legea angajată propunea un mecanism similar celei deja în vigoare. În aceeași ordine de idei, ei invocau și faptul că cea din septembrie ar fi fost neconstituțională, dar au fost „nevoiți” să o voteze de „dragul păstrării coaliției”. Or, Comisia de la Veneția le-a desființat, pe față, toate argumentele aduse de aceștia”, a scris pe pagina sa de Facebook fost ministră a Justiției, Olesea Stamate, după ce Comisia de la Veneția și-a făcut publică opinia.

„Simpla implicare a unui organism expert, cum ar fi comitetul Ministerului Justiției, înainte de CSP, nu aduce neapărat un element de politizare. Legea cu privire la Procuratura Generală poate, în principiu, să lase spațiu pentru alte organe, grupuri, comisii etc., care să contribuie la activitatea CSP sau cărora CSP le poate delega o parte din putere”, este menționat în opinia Comisiei de le Veneția.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)