Opinia Diasporei: Liderii PAS-PPDA doresc să acopere ilegalitățile comise în anii 2000, inclusiv furturile lor personale?

”Un candidat trebuie sa răspundă la întrebările cetățenilor. Fiecare cetățean are dreptul să întrebe. Trăim în democrație. Chiar și provocatori dacă ar fi, nu trebuie agresați verbal. Când vom ieși din logica asta dictatorială?”, se întreabă Alexandru Cazacu.

Horoscop 4 Februarie 2019, ora: 09:01

Un an al iubirii şi prieteniei, dar instabil totuşi, cu anumite perioade de ghinion. Sunt semnele sub care stă noul an chinezesc. Anul Porcului de Pământ începe mâine seară şi este sărbătorit de chinezii din toată lumea. La fel ca în cazul românilor,...