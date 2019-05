OPINIA EXPERTULUI // Rusia PIERDE timpul și Transnistria

Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodată ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminică seară în Statele Unite, a doborât recordul de audienţă al postului HBO, care a difuzat această producţie începând din 2011, după ce 19,3 milioane de telespectatori americani au...

O echipă de cercetători a reuşit să rescrie codul genetic al unui organism de la zero. Primele organisme create prin această metodă sunt câteva bacterii de E. coli.

„Acest lucru are loc din cauza lipsei unei politici inteligente și atente privind Transnistria în ultimii ani, în locul căreia vedem lașitate, formalism, scheme gri și interese personale. Dacă nu se va trece imediat de la vorbe goale la fapte gândite, atunci toate acestea se vor termina în curând și, din păcate, destul de trist atât pentru Rusia, cât și pentru Transnistria”, a susţine Angheli.

Potrivit agenției INFOTAG, el a comentat pentru agenţia rusă REGNUM declaraţiile deputaţilor Dumei de Stat despre paşapoartele Federaţiei Ruse pentru locuitorii Transnistriei şi a amintit că nu este primul an când se discută despre simplificarea mecanismului de eliberare a pașapoartelor rusești pentru locuitori Transnistriei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)