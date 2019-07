OPINIE /// Alianța ACUM-PSRM acuzată de o înțelegere de tip CARTEL

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

La înmormântarea marinarilor morți in submarinul secret, un oficial militar rus de rang înalt a declarat că ei „au făcut să evite o catastrofă planetară”, scrie sociologul rus Igor Eidman, pe pagina sa de Facebook.

Vocea Media SRL, fondatoarea posturilor de radio și televiziune Vocea Basarabiei, anunță că începând de astăzi, luni, 8 iulie 2019, intră într-o scurtă vacanță a producției, survenită după un an de muncă fără pauză tehnică.

Ministrul Apărării Pavel Voicu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, cei doi oficiali discutând despre „colaborarea moldo-rusă pe dimensiunea apărării, situaţia regională” etc.

Pentru că acţiunile guvernamentale sunt limitate, opţiunile la fel, şi aparenţa de mare coaliţie e menţinută cât timp e nevoie şi nici o zi în plus. Pentru ruşi contează să tragă bani europeni, evident româneşti, şi să limiteze orice opţiune de reformă ce ar jena zona care rămâne sub control rus de două ori: odată la Chişinău, prin majoritatea cu PSRM, apoi prin veto-ul de facto al lui Dodon pe orice act guvernamental, apoi, prin viitoarea reintegrare confederativă de facto a statutului special pentru regiunea nistreană, prin veto-ul suplimentar al Rusiei de la Tiraspol. Un bun model pentru Ucraina şi Georgia, ultimele state care mai au aspiraţii pro-europene şi pro-NATO. Totul pentru a impune ne-alinierea forţată, cum îi zice Vlad Socor, în fapt dominaţia deplină a Rusiei în spaţiul post-sovietic.

ACUM s-ar putea trezi în imposibilitatea ieşirii libere de la guvernare, când o va decide – pentru că asta antrenează pierderi la toate nivelurile locale şi a structurii de partid - aşa cum se pot trezi lesne, oricând, aruncaţi de la Guvernare şi din majoritate, după ce gruparea pro-rusă îşi strânge toţi parlamentarii de pripas. Menţinerea guvernului de vitrină, pro-european, în prim planul administraţiei aduce doar creşterea costurilor pentru Guvern şi miniştrii pro-europeni, delegitimarea pro-europenismului şi limitarea majoră a acţiunii executive şi reformiste, ca-n încartiruirea şi întrepătrunderea jurnalişti-trupe militare în acţiune descrisă mai sus.

Pentru ruşi contează să tragă bani europeni, evident româneşti, şi să limiteze orice opţiune de reformă ce ar jena zona care rămâne sub control rus.

Acest exemplu şi dilema etică jurnalistică m-a adus la gândirea noii oferte a lui Dodon şi testul care are loc cu prilejul localelor, un prim test pentru a capacita şi a prelua întreaga putere şi a schimba majoritatea. Dar, se pare, patronii ruşi de la Moscova şi planificatorii operaţiunilor polit-tehnologice de la Chişinău par să fi gândit şi o altă variantă, un alt scenariu: blocarea, încartiruirea, întrepătrunderea şi legarea pro-europenilor, sau măcar a unei părţi a lor, la Guvernare, pentru a avea ţapul ispăşitor, vinovatul de serviciu pentru gestiunea treburilor curente, dincolo de etapa răzbunărilor, dezoligarhizării, lustraţiei şi epurărilor anti- PDM, anti-unioniste şi anti-româneşti.

Astfel, preşedintele socialist a oferit o formulă prin care PSRM şi ACUM să candideze în tandem, în cartel, cu scopul de a elimina orice competiţie la alegerile locale şi ca să împartă toate funcţiile. Mai exact, acolo unde câştigă PSRM, el ia primarul iar viceprimarul / viceprimarii se împart cu ACUM (PAS-PPDA). Acolo unde câştigă pro-europenii, PSRM are el viceprimar. Spuneam că, mai întâi, asta sună a cartel. Perfect legal, dar lipsit de competiţie corectă şi, din nou, profund imoral. Dar mai e ceva moral sau imoral în politică? Sigur că nu. Împărţirea circumscripţiilor între PDM-PSRM la votul mixt s-a făcut pe un model similar. Altele sunt preocupările şi obiectivele, iar ca să le atingi, orice acţiune e bună, inclusiv mezalianţe, pertractări, lovituri de palat şi cele sub centură. Cu oricâte costuri pentru populaţie.

Am asistat săptămâna trecută la o ofertă cel puţin ciudată a preşedintelui pro-rus Igor Dodon faţă de partenerii săi de mezalianţă şi majoritate de la Chişinău care poate să anunţe o schimbare de tactică a Rusiei în Republica Moldova – test pentru întreg spaţiul post-sovietic.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)