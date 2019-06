OPINIE /// Butoiul cu pulbere al Europei pare a se muta în Est

Sinodul de ieri al BOU a adoptat următoarele decizii: toate bisericile / hramurile și mănăstirile care aparțin Patriarhiei Kievului (condusă de Filaret) vor fi transferate și vor trece sub jurisdicția directă a Bisericii Ortodoxe ucrainene / BOU (întrucât “patriarhul onorific Filaret a încălcat termenele prevăzute privind crearea eparhiei Kievului în cadrul BOU”); au fost excluși din componența episcopatului BOU înalții prelați Iosif, mitropolit de Belgorod și episcopul Petru (Moscaleov), vicar al Eparhiei Belgorod; Sinodul a declarat nule și fără efect juridic și canonic deciziile patriarhului onorific Filaret adoptate în cadrul adunării de la 20 iunie 2019, întrucât “persoanele convocate de acesta la reuniune nu au avut competențele de a adopta decizii” în numele BOU; i-a fost retras patriarhului onorific Filaret dreptul de a conduce eparhia Kievului; totodată, s-a decis menținerea acestuia în componența Sinodului BOU (unde este lipsit de capacitatea de a controla ceilalți membri ai Sinodului, fideli lui Epifanie), respectiv în componența episcopatului BOU – potrivit deciziei Sinodului BOU, acestuia “i-au fost retrase drepturile și obligațiile canonice legate de conducerea eparhiei Kievului”.

După nici jumătate de an de la înființarea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei / BOU (condusă de mitropolitul Epifanie), pe baza tomosului acordat de Patriarhia Constantinopolului în ianuarie a.c. și organizarea, în decembrie 2018, a unui Sinod extins cu participarea înalților ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia Kievului (patriarh Filaret) și ai Bisericii Ortodoxe Autocefale Ucrainene (episcopul Macarie), clericii ucraineni generează noi răscoale și divorțuri care împiedică din nou procesul mitic de “unificare” a bisericilor ortodoxe din Ucraina.

În momentul de față, câteva fisuri în liniștea electorală de la Kiev pot genera explozii controlate din exterior. Dincolo de cele prea cunoscute publicului larg (încordările militariste din acvatoriile Mării Negre și Mării Azov, conflictul nerezolvat din raioanele de est ale Ucrainei / Donbassul etc.), una dintre fisurile care pot genera dezastre în următorii ani o reprezintă disoluția critică a ortodoxiei în Ucraina, alimentată nu numai de conflictul ideologic și religios dintre Moscova și Kiev, nu numai de disputele interminabile privind dreptul canonic internațional în Ucraina, dar și de conflicte și războaie subterane ale ereticilor de serviciu din Ucraina.

Desi turbulențe se produc periodic în spațiul ex-sovietic, pe fondul unei coabitări geopolitice ruso-occidentale aflate de câteva zeci de ani, aici, în echilibru instabil, sunt semne că noul “est” european (împins constant, prin nevoile popoarelor din regiune de a respira libertăți, de la Varșovia la București, de la București la Chișinău, de la București la Kiev etc.) nu mai iubește coabitarea ruso-occidentală, cere clarificări. Când o tensiune geopolitică se stinge la Chișinău (urmare a pactului non-beligerant ruso-occidental de ordin cel puțin tactic privind R. Moldova, ale cărei posibile consecințe le-am detaliat anterior, tot pe portalul Contributors), o alta se aprinde la Tbilisi. Iar lumânări care pot provoca incendii și explozii există peste tot în acest spațiu, de la Azov în Caucaz.

Estul pribegit al Europei se cutremură din temelii. Lumea rusească are probleme ontologice “la ea acasă”, în spațiul traditional de control ideologic (spațiul ex-sovietic). De la Tbilisi la Chișinău, de la Erevan la Kiev, tot vestul spațiului ex-sovietic cere reconvertiri geopolitice, nu se mai lasă încorsetat de ukazuri. Turbulențele de la Tbilisi, instabilitățile cronice de la Chișinău, Maidanurile ucrainene, puseele antirusești de la Erevan etc. reclamă o mai mare prezență politică, economică și geopolitică a Uniunii Europene într-un spațiu în care instrumentul Parteneriatului Estic nu mai este nici suficient, nici credibil.

