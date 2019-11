OPINIE /// Dionis Cenușă: Liderii ACUM vor să guverneze doar dacă obțin tot ceea ce vor

Liderii ACUM vor sa guverneze doar daca obtin tot ceea ce vor. Dar “totul ori nimic” nu este tocmai cel mai protivit principiu pentru un partid si un sistem sortit la guvernari in coalitie, pentru urmatorii cel putin 8 ani sau doua cicluri electorale.

Explic:

1. Nastase spune ca se intoarce la MAI, dar tot el anunta ca oferta Socialistilor - 2 functii de voceprimar si 2 pretori - este respinsa. Argumentul ACUM - nu vrem sa facem coalitie cu PSRM pentru ca platim costuri politice. In rezultat, acei care au votat pentru ACUM nu vor avea nici viceprimari si nici pretori care sa-i reprezinte in organele executive la nivel de municipiu. Aceasta decizie se contrazice cu mesajul ACUM cu care cetatenii au fost chemati sa vina la urnele de vot si sa voteze pentru ei. Pentru ce sa fie votati, daca nu vor sa-ti reprezinte plenar interesele, nu doar in Consiliul Municipal.

2. Este totalmente absurd sa negi coalitiile la nivel local cu acel partid cu care guvernezi tara. ACUM crede altfel si este sigur ca asta le va aduce valoare politica. Se pare ca Guvernul Maiei Sandu uita ca depinde de Socialisti si ca Democratii si altii vor fi bucurosi sa loveasca in ACUM, daca va fi necesar si oportun.

Incorenta argumentelor celor de la ACUM ar putea avea costuri pentru formatiune, care trebuie sa se decida daca vor sa guverneze cu Socialistii in definitiv sau nu.

Guvernarea “semi-impreuna” cu PSRM transforma ACUM, pe termen scurt si mediu, intr-o tinta usoara pentru critica, inclusiv din partea fortelor unioniste, dar si altii.

Dionis Cenusa