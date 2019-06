OPINIE /// Igor Eidman: „Cine este rusofob?”

„Cuvântul rusofobie a devenit popular în Rusia în timpul ”perestroikai” lui Gorbaciov, când era folosit în cea mai mare parte de către antisemiții nebuni – bărboșii degenerați din ONG-ul „Pamyati”. Ei spuneau despre intelectualii liberali din Rusia că sunt niste rusofobi, scrie sociologul Igor Eidman, pe pagina sa Facebook.



Redam textul autorului.

„Regimul lui Putin a preluat mare parte din discursul marginalilor șovini ruși. Acum cuvântul „rusofobie” are un înțeles diferit: rusofobi sunt toți cei care se opun regimului actual din Rusia. Este ca în acea veche glumă despre logică: nu-l iubești pe Putin, înseamnă că nu iubești statul rus, înseamnă că nu iubești Rusia, înseamnă că nu iubești rușii, înseamnă că ești rusofob. Un truc copilăresc cu înlocuirea noțiunilor.

Cu o duritate deosebită, eticheta „rusofob” este pusa de autoritățile ruse pe toți cei care se opun încercărilor de a revigora imperiul rus și de a cotropi teritoriile învecinate. Și aceasta este tot o jonglerie mișelească. Cu același succes, antifascistii care s-au opus reînvierii celui de-al Treilea Reich pot fi denumiți ”germanofobi”.

Am cunoscut doar un adevărat rusofob, el ura și îi disprețuia pe ruși ca națiune (nu ca imperiu, nu regimul, nu setul de tradiții arhaice, ci etnia – de la mic la mare). Era un oligarh aflat sub protectia serviciilor secrete, care se simțea perfect sub Putin. Judecând după politica autorităților îndreptate împotriva intereselor majorității populației, tocmai acești rusofobi se află astăzi la putere în Rusia”.

