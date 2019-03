OPINIE /// Impas în Crimeea

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator. În vârstă de 83 de ani, Florin Piersic a ținut să spună că este...

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Totuși, sancțiunile au avut un efect, nu asupra Kremlinului, ci asupra cetățenilor ruși. Nivelul de viață din Rusia s-a redus cu 11% în ultimii cinci ani, iar creșterea economică a încetinit la 2%. În plus, autoritățile ruse au adoptat reforme nepopulare ale sistemului de pensii și au crescut taxele pentru a consolida finanțele publice.

În ciuda protestelor internaționale, Kremlinul are controlul absolut asupra peninsulei și a zonelor adiacente. Acesta continuă să trimită acolo trupe militare și să construiască infrastructură, inclusiv un pod rutier și feroviar peste Strâmtoarea Kerci care să lege Crimeea de Regiunea Krasnodar din Rusia. Navele ucrainene sunt sancționate dacă trec prin Strâmtoarea Kerci. Iar Ucraina și Occidentul, precum și organizațiile pentru drepturile omului nu au reușit să facă nimic pentru a împiedica autoritățile ruse să persecute minoritatea tătară din Crimeea.

La cinci ani după ce Rusia a anexat Crimeea, nu există niciun motiv să credem că statutul peninsulei se va schimba prea curând. Astăzi e mai ușor să-ți imaginezi o reunificare a Coreei de Nord cu cea de Sud - lucru inimaginabil acum câțiva ani - decât o revenire a Crimeei sub controlul Ucrainei. Deși Departamentul de Stat American continuă să se refere la situația din peninsulă ca la o „tentativă de anexare”, tentativa a reușit. Iar Occidentul nu are ce să facă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)