OPINIE /// Sfârșitul unității ortodoxe

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

Oricum ar fi, este un fapt crearea Bisericii Ortodoxe naționale in Ucraina. Ea va fi a 15-a în dipticele aprobat de Patriarhia Ecumenică, după ce Mitropolitul Epifanie și președintele Poroșenko vor pleca la Istanbul dupa ”Tomos”. O vreme, parohiile Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei (marginalizată treptat) si cele ale Bisericii autocefale vor exista în paralel.

A urmat numirea reprezentanților Patriarhiei de Constantinopol în Ucraina și ruptura ”comuniunii euharistice” de catre Moscova. A fost situația în care, de facto, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a folosit în lupta politică componenta teologică si mistica a vieții Bisericii: comuniunea euharstica fiind asimilată relațiilor diplomatice. Acum, Patriarhia Moscovei se află în continuare între două stări emoționale – negare și furie: comunicarea nu a fost restabilită, îndepărtarea anatemelor impuse impotriva Patriarhul de Kiev – Filaret – nu este recunoscută, Conciliul de Reunificare, potrivit Moscovei, este necanonic etc.

Singurul sau gest de bunavointa față de clerul ucrainean a fost absența sa de la ceremonia solemnă a anuntarii la Kremlin a anexării Crimeei. Se spune că, din acel moment, relațiile dintre patriarhul Kirill și președintele Putin au devenit mai reci. Patriarhul nu s-a atins nici de eparhiile din Crimeea – care ca și înainte de anexare au rămas sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe a Ucrainei cu Patriarhia Moscovei. Adică, Patriarhul Kiril a înghețat problema ucraineană, temându-se să rămână în istorie ca patriarh care a pierdut Ucraina.

”Ortodoxia mondială nu va fi niciodată la fel. Cel puțin nu așa cum au găsit-o generațiile actuale. Acesta este principalul rezultat al acestei toamne, când în știri au început să apară cuvinte nerostite anterior in mass-media precum „tomos”, „autocefalie”, „comuniune euharistică”, „teritoriu canonic.

