OPINIE /// Subiectul construcției hidrocentralelor pe Nistru se va activiza după alegeri

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Într-o conferință de presă la IPN, președintele „Eco-TIRAS” a declarat că premierul Pavel Filip a discutat, în cadrul vizitei sale din februarie 2017 la Kiev, inițiativa ucraineană cu privire la construcția celor șase hidrocentrale. Însă, atunci partea ucraineană a spus că nu are planuri să renunțe. În opinia lui Ilia Trombițki, totul nu va fi atât de simplu, deoarece există o rezistență destul de mare și din partea guvernanților ucraineni, și din partea societății civile din Ucraina, mai ales în partea de vest. Totodată, mai multe instituții științifice sunt împotrivă, fiindcă vor fi distruse multe valori naturale protejate din Ucraina.

