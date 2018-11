OPINIE/// Centenarul proștilor

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Maia Sandu a pozat sub înscripție ”Ne mândrim cu Nisporeni”, de la intrarea în oraș și care, potrivit unor surse, a fost realizată nemijlocit cu suportul liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

Ex primarul capitalei Dorin Chirtoacă îi dă o replică usturătoare liderului PPDA Andrei Năstase, după ce acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu de furtul miliardului.

- Locuiesc împreună cu o mătușă, care are copii, însă aceștia nu au grijă de ea. Ea mi-a propus să întocmim un act, prin care mi-aș lua angajamentul de a îngriji imobilul în care locuieşte şi pe care, drept recompensă, îl voi primi de la ea cu titlu...

O țară care-și sărbătorește istoria merită în fruntea ei ceva mai mult decît o adunătură de proști puși pe distrugere. Merită ceva mai mult decît dezbinare socială și stagnare economică. Mai mult ca sigur merită infrastructură, creștere economică, planuri inteligente de dezvoltare și pace socială. Merită o rată de părăsire a teritoriului mai mică și un respect de sine mai mare. Ar fi așa de simplu ca oamenii pe care i-am ales să stea de vorbă despre aceste lucruri. Să-și asume irelevanța lor istorică, nimicul uman pe care îl reprezintă și să își propună, fie și pentru o zi, să își unească voința cu a poporului care le-a așezat sub dos un scaun de catifea. O zi dacă ar cădea de acord asupra viitorului elementar, o singură zi din cele cîteva mii pe care le-au primit cadou, ar exista o speranță. Dar ziua asta se pare că n-a venit. Sîntem atît de jos încît la Bicentenar vom sta sigur mai bine.

Au înțeles, în schimb, foarte bine foloasele personale ale puterii. Cei care conduc astăzi țara, fiecare de la înălțimea rangului său, au abandonat orice scrupul patriotic și s-au angajat într-o luptă totală pentru extinderea puterii. Unii au folosit majoritatea obținută la urne, alții au folosit armamentul ilegal al instituțiilor de forță. Justiția a fost și ea implicată, iar rezultatul este o societate dezumanizată, scindată în grupuri înverșunate politic, care-și pîndesc inamicul cu colții rînjiți, care insultă la întîmplare și care girează, fiecare, inepția politică a unuia sau altuia dintre lideri. Ca urmare a războiului lipsit de minte pe care Președinția, Guvernul, Parlamentul, Justiția și Serviciile îl duc, România e azi o țară plasată cu mult sub linia ei de respect european și internațional, un stat minimalizat pe nedrept, o economie defavorizată de parteneri și pîndită de lăcomia competitorilor.

Patriotismul își trage concluziile din necesitate și din educație, iar cei peste 500.000 de morți, răniți și dispăruți în război, înainte ca Marea Unire să devină realitate, arată că istoria e recunoscătoare doar dacă i se plătește un preț. Centenarul pe care ne pregătim să-l salutăm prin conflict și dezbinare e un eveniment ce pare să stingherească societatea, s-o deranjeze, s-o oblige, fie și numai pentru o clipă, să-și ridice privirea din ecranul telefonului mobil.

