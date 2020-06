OPINIE / De ce, Doamne Dumnezeule, se ascunde acest Dodon? Sau de cine se ascunde?

Președintele Igor Dodon și-a planificat o vizită de lucru la Ungheni și Călărași, săptămâna trecută.

Toate bune și frumoase, nu în fiecare zi un șef de stat vine într-un raion. Doar că, spre marea noastră mirare, nu știu de ce, noi, presa, nu am fost informați/anunțați că vine în vizită președintele Igor Dodon. Am aflat din alte surse, neoficiale. Am început a răscoli, pentru a ne informa, pentru afla măcar ceva din misterioasa vizită.

Doar în dimineața respectivă, președintele a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca va întreprinde o vizită de lucru la Ungheni și Călărași, fără a oferi multe detalii.

Am mai citit încă o dată lista cu activitățile săptămânale ale Consiliului raional Ungheni, poate acolo găsim ceva – nimic. Am căutat pe site-urile consiliilor raionale Ungheni și Călărași – nici acolo nu am găsit vreun anunț despre vizita celui mai important om din stat.

Na, m-am gândit eu, poate Igor Dodon ar vrea să se întâlnească cu toți actorii societății civile, așa cum s-a întâlnit premierul Ion Chicu când a fost la Ungheni, dar și unii miniștri. Am telefonat și în anticamera președintelui raionului din Ungheni, în speranța că domnișoara de la celălalt capăt al firului ne va spune mai multe. Ea, însă, auzind întrebarea, ne-a zis că e foarte ocupată și ne-a închis, practic, telefonul în nas. Nu-i frumos, zic eu, pentru un funcționar, plătit din banii publici.

Am mers la Consiliul raional Ungheni, dar… am văzut doar coada convoiului lui Dodon.

Iar a doua zi, pe pagina de Facebook a președintelui, am văzut că a avut un program foarte bine stabilit din timp pentru vizita sa la Ungheni și Călărași. Și cu președinții socialiști de raioane s-a întâlnit, și prin sate a fost, și la spitalele raionale a intrat, și diplome și medalii a împărțit, și cu agricultorii s-a întâlnit, și cu veterani. Chiar și focul veșnic a fost aprins atunci când Dodon și președintele raionului Ungheni, Ghenadi Mitriuc, au depus flori la Monumentul eroilor căzuți în război. E sărbătoare mare în raion, nu? Ne-a onorat cu prezența președintele statului!

Acum stau și mă întreb: cu oamenii de rând de ce nu a dat cu ochii? De ce nu a vrut să se întâlnească oare cu alegătorii lui? Sunt sigură că oamenii, și nu doar alegătorii lui, ar fi vrut să-l vadă, să-i adreseze o sumedenie de întrebări.



De ce, Doamne Dumnezeule, se ascunde acest Dodon? Sau de cine se ascunde? De ce acum, în plină pandemie, a ales să meargă prin raioane, în timp ce strigă în gura mare să evităm locurile aglomerate, să păstrăm distanța socială, să purtăm mănuși etc.?



Ah, da! Suntem în an electoral. Pe 1 noiembrie, se planifică alegerile prezidențiale. Iar Dodon are nevoie ca imaginea să-i fie lustruită căci, în ultima perioadă, s-a cam șifonat. Potrivit ultimelor sondaje, Dodon a mai ”căzut” un pic. Și, cu un asemenea comportament, va mai cădea, sunt sigură!



Natalia Junghietu / https://www.expresul.md