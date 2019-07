OPINIE / Greșeala Partidului Democrat și cum ar putea reveni la guvernare

Analistul politic, Roman Mihăeș susține că, există încă multe semne de întrebare despre evenimentele recente, care au dus la eliminarea Partidului Democrat din Moldova (PDM) de la guvernare.



După cum informează TRIBUNA, într-o postare pe o rețea de socializare, Roman Mihăeș a scris că, după ce a citit mai multe analize, dar și după discuții cu mai mulți experți în politica internă și externă, a ajuns la mai multe concluzii.

„Unu – Schimbarea puterii s-a decis în consensul dintre SUA, Germania (nu UE) și Rusia. Aceștia au decis excluderea lui Vlad Plahotniuc și a principalilor săi colaboratori din politica moldovenească. Formarea alianței între Blocul ACUM și PSRM a fost coordonată imediat după alegeri, pe axa Berlin-Moscova, iar SUA au fost nevoiți să o accepte cu multe condiții. Doi – Unde a greșit Vlad Plahotniuc și echipa sa? Cea mai mare greșeală, este că au admis monopolul PSRM pe stânga, crezând că Dodon și Greceanîi nu vor face niciodată alianța cu Blocul ACUM.

Dacă trecea în Parlament, PCRM și Voronin cu circa 5 mandate și PN și Usatîi cu circa 5 mandate, PDM rămânea la guvernare. Strategia că PDM va fi băiatul civilizat, care va liniști Occidentul, în alianța cu băiatul rău și necivilizat, care trebuia să fie PSRM, nu avea șanse să fie implementată.

După războiul declarat de către Plahotniuc, Kremlinului, șansele ca Putin și Kozak să permită o alianța dintre PSRM și PDM erau egale cu zero”, a precizat analistul.

Totodată, Roman Mihăeș a menționat că, după publicarea Rezoluției critice a UE,

„PDM a abandonat cursul de integrare europeană și a adoptat lozinca Pro-Moldova și calea a patra, ceea ce a dus la pierderea unui segment important electoral și a lipsit partidul de sprijinul UE, suspendarea finanțării și a principalelor sale instituții.

Proclamarea căii a patra a fost un eșec și o gravă greșeală politică. Alt element important al eșecului PDM, l-a constituit permisiunea apariției lui Șor asociat cu furtul miliardului și care deja avea sentință în prima instanță, în Parlament.

E adevărat ca Șor s-a lansat în politică și a câștigat mandatul de Primar de Orhei fiind susținut de Vladimir Filat. Dar în Parlament acest partid a ajuns folosind magazinele sociale, deja în guvernarea PDM. Astăzi, PDM se află în fața unui Congres, vom vedea deciziile care se vor lua. R. Moldova, are nevoie de un partid puternic de opoziție pro-european în Parlament. Guvernarea dintre PSRM și Blocul ACUM, nu are cum să fie una de succes, este o construcție temporară și poate cădea oricând, începând cu luna septembrie. Un PDM reformat, are șansa de a rămâne în politica mare și de a reveni la guvernare, poate chiar după alegerile locale”, a mai scris analistul.

