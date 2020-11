OPINIE / Înfrângerea lui Dodon îl afectează și pe Ceban, pentru că în Chișinău Maia Sandu a obținut 60% din voturi. Usatîi visează la preluarea electoratului pro-rus al PSRM

PSRM cocheta cu idea anticipatelor, sperând că ar putea alcătui majoritatea singur (acum are 37 de deputați). După acest fiasco, dar și cu Partidul Nostru al lui Usatîi în coaste, socialiștii se vor agăța de guvernare, pentru care fac majoritate cu Partidul Șor (7 mandate) și alți transfugi din Partidul Democrat, ciobit în tot felul de facțiuni după fuga din Republica Moldova a oligarhului Plahotniuc.

Speranța cu care au creditat-o alegători cu așteptări diferite poate fi o povară pentru Maia Sandu. Deocamdată, parlamentul îi este ostil, iar formațiunea sa abia numără 14 deputați din 101. Alegerile parlamentare ar urma să fie organizate tocmai la începutul lui 2023. Sandu va încerca să forțeze anticipate, ceea ce de altfel i-a promis și lui Renato Usatîi. Dar nimeni altcineva nu are interesul de a-i facilita demersul, deși victoria sa poate fi semnalul unor proteste pentru noi alegeri.

Participarea a depășit-o pe cea din 2016, în condițiile în care populația Republicii Moldova scade, iar mare parte dintre cetățenii ei emigrează în continuare. Maia Sandu s-a clasat prima în 17 raioane dintre cele 32 (centrul și sudul), plus capitala Chișinău și diaspora, pe când Dodon a repurtat 15 raioane (nordul, precum și Transnistria – cu 85%, iar în sud Găgăuzia – cu 95%, Taraclia minorității bulgare cu 93% și Basarabeasca). Ca o curiozitate, Sandu a pierdut raionul natal, Fălești, dar a câștigat cu 66% în Călărași, pe raza căruia s-a născut Dodon.

Cu toată deruta lui Dodon, care a strîns cu aproape 145 000 de voturi mai puțin decât la alegerile din 2016, performanța Maiei Sandu este una excepțională. În primul rând, ea a reușit să atragă în turul second voturile unui spectru foarte larg, de la unioniști radicali până la stataliști sau votanți ai lui Usatîi. Ea nu alienează electoratul rusofon, a cărui parte mai tânără și urbană vede limpede avantajele unei apropieri de UE. Sandu aproape și-a dublat scorul din primul tur (488 000 de sufragii), cu 943 000 de votanți (Dodon obținuse 834 000 în urmă cu patru ani).

Deruta lui Dodon îl afectează însă și pe Ceban, pentru că în Chișinău Maia Sandu a obținut 60% din sufragii, pe fondul unei prezențe record. Alt aliat conjunctural al lui Dodon, Partidul Șor al oligarhului fugar Ilan Șor, nu și-a bătut capul peste măsură să îi transfere președintelui capitalul său politic de 6,50% din primul tur. În fieful formațiunii, raionul Orhei, Maia Sandu a câștigat cu 70%! Planurile pe această parte a eșichierului politic s-ar putea să fie date peste cap de un outsider, Renato Usatîi. Primarul de la Bălți, șef al Partidului Nostru, vizează preluarea electoratului pro-rus al PSRM și lichidarea acestei formațiuni. Usatîi are un diferend cronicizat cu Dodon, dar, după eliminarea acestuia din scenă, Ceban nu pare a-i fi un oponent pe potrivă. Discursul său radical anticorupție i-a adus aproape 17% în primul tur. Interesul său, și motivul pentru care a favorizat-o pe Maia Sandu, este organizarea alegerilor parlamentare anticipate, prin care partidul său să poată intra în legislativ.

Kremlinul s-a reorientat deja spre primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a câștigat în 2019 capitala, de obicei teren interzis pentru forțele pro-ruse. Mai tânăr, mai titrat, inclusiv cu studii la Moscova pe care Dodon nu le are, mai apropiat de o imagine de tehnocrat, mai puțin compromis și rudimentar, Ceban se mulează mai bine pe interesele de moment ale curatorilor din umbră.

Cine este Maia Sandu ? Economistă de formație, a absolvit în 2010 un master în administrație publică la Harvard Kennedy School of Government, ca bursier al guvernului SUA. A lucrat o perioadă la Banca Mondială, apoi între 2012 și 2015 a fost ministru al educației, iar între iunie și octombrie 2019 premier al unei bizare coaliții între pro-europenii alianței ACUM (compusă din partidul ei și cel al lui Andrei Năstase) și pro-rușii din PSRM.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca de a proiecta o siguranță în echipa socialiștilor. Șansele lui Dodon să devină premier...

Horoscop 19 Noiembrie 2020, ora: 08:00

Saturn este in Capricorn si te tine din scurt. Pe masura ce face cuadratura cu Venus, sextil cu Soarele, dar si concjunctie cu Luna, Saturn iti ofera sansa de a-ti indeplini toate promisiunile. Poti vedea, in sfarsit, primele semne ale locului in care te indrepti. Nu numai ca planurile cu...