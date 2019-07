OPINIE / Se pare că în pofida tuturor Harvard-urilor si MBA-urilor, blocul economico-financiar al guvernului este condus de oameni incompetenți

Se pare ca în pofida tuturor Harvard-urilor si MBA-urilor, blocul economico-financiar al guvernului este condus de oameni incompetenți, care nu pot înțelege efectele pe termen lung a unui așa gen de comunicare cu mediul de afaceri.

Prima rândunica a fost inițiativa legislativa privind mărirea accizelor pentru produselor de tutun heat not burn. Cât de controversate nu ar fi aceste produse pentru unii, companiile din industrie aveau dreptul la un dialog adecvat cu autoritățile, care nu a fost. Puteam crede ca fost o întâmplare nefericita, care nu se va transforma in regula.

Acțiunile ulterioare arata însă ca, a cita oara, avem un Guvern arogant si populist care nu înțelege ca aceasta tara, lipsita de orice fel de resurse naturale si aflata într-o permanenta criza de identitate, are șansă sa devina prospera doar prin susținerea grijulie a inițiativei private.

Nici un fel de granturi străine, din care jumătate se duc pe coffee break-urile ONG-iștilor si alta jumătate pe plăți sociale (presupunem ca acest Guvern nu fura), nu vor înlocui inițiativa privata si dorința oamenilor de afaceri sa ia riscuri in spate când decid sa investească. Granturile se vor duce ca apa in nisip, de fapt ca si încrederea in actuala guvernare, daca va continua tot așa.

Cică avem de astupat o gaura in buget, care până când exista doar din declarații, care nu sunt susținute de un raport detaliat, cu cifre reale.



Un raport care cu buna seama ar trebui prezentat in Parlament si făcut public.Dar ok, presupunem ca exista acest deficit anunțat, de fapt destul de confortabil conform standardelor aceleiași UE.

Pe parcursul dezvoltării tarilor capitaliste s-au inventat metode mai eficiente de a rezolva aceasta problema fără a speria investitorii străini, fără a deruta businessul care striga după previzibilitate, fără a distruge din prima câteva reforme si inițiative normale care le-a lăsat in urma sa fosta guvernare. Da, metodele operative practic se reduc la 2 variante, emisie monetara si vânzarea obligațiunilor de stat pe piața interna. Si daca prima metoda este una inflaționistă pe care un Guvern populist nu si-o poate permite, a doua se poate folosi fără probleme. Mai ales ca băncile locale sunt pline de lichidități si stau in rând sa cumpere HVS de câte ori se anunță licitație. Nu v-ați întrebat de ce? De ce norma rezervelor obligatorii la BNM este de 42,5%? 42,5 %, Carl !!! Pentru ca populația duce banii in bănci si ele nu găsesc afaceri ca sa le finanțeze. De ce businessul nu vrea sa ia credite si sa facă investiții? Pentru ca riscurile sunt mult prea mari si care devin încă mai mari după conferințe de presa neinspirate si neconvingătoare cum a fost cea de azi. Cerc vicios.

Cică sunt condiții impuse de FMI pentru asistenta financiara.



Serios? Lăsând la o parte întrebarea cit de competenți sunt oamenii care au negociat, mult stimații reprezentanți ai FMI nu intra in esență. Ei întotdeauna cer austeritate si împovărare fiscala. Ei țintesc câțiva indicatori macro, care se măsoară in procente si nu prea ii interesează efectele pe termen lung. De fapt ei niciodată nu si-au asumat public responsabilitatea pentru supra-îndatorarea si/sau băgarea in recesiune a vreunei tari. Procentele însă sunt depersonalizate si la fel într-o tara săracă sau bogata, iar realitatea este diferita.

Anularea tichetelor de masa. In opinia noastră, spune Ministra Finanțelor, ele nu sunt un beneficiu real pentru angajat, ci sunt doar un fel de facilitate fiscala ascunsa pentru companii.

Serios? Nu ne interesează opinia Dvs, încă nu ați demonstrat cu nimic ca putem sa avem încredere in ea. Vrem un studiu foarte clar si argumentat ce impact a avut aceasta măsura asupra tuturor parților implicate, de la buget până la angajați si companii, înainte de așa declarații. Vrem respect pentru companiile si asociațiile de business care au negociat ani de zile cu predecesorii Dvs. ca sa aducă in Moldova practici de buna credință și care ulterior au avut încredere sa investească in aceasta tara.

Mărirea TVA înapoi de la 10% la 20 % pentru HoReCa.

O măsură care era văzută ca stimularea dezvoltării turismului si care nici nu apucase normal sa funcționeze. Aici nici nu trebuia tare sa va încordați, ca o face Fisc-ul in locul vostru. Întrebații pe proprietarii de hotele si restaurante prin ce chinuri trec ei ca sa demonstreze ca o anumita livrare într-adevăr cade sub incidenta acestei prevederi si se poate aplica cota TVA de 10%. Anulare de scutire personala pentru persoanele care au salarii mai mari de 20 mii de lei.

Serios? Frumoasa echitate sociala. Cine in Moldova are un salariu mai mare de 20 mii? Vorbesc aici despre sectorul privat, in sectorul public mărimea salariului nu reflecta neapărat competentele profesionale. De obicei cineva care muncește mai bine, mai mult si este mai competent. Normal ca așa un cetățean nu merita niște lei in plus salvați de impozitare. Sau 20 mii de lei este deja o avere in RM?

Ați spus ca vreți sa anulați deciziile proaste ale guvernării precedente care duceau la contrabanda si încălcări. Ok, atunci de ce votați prelungirea dreptului de a face comerț in baza patentei? Sau cum credeți ca se comercializează toata contrabanda introdusa in tara? Si nu povestiți despre băbuțele care in baza patentei își vând ceapa din gradina. Acest argument îl poate invoca doar un om rupt total de realitatea din Moldova.

Mai sunt de comentat si altele, dar ma opresc aici si va rog.Hai, poate totuși încercați sa fiți altfel, nu doar prin declarații.

Si da, am tot dreptul. V-am dat votul.

Sergiu Malairau