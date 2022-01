Opinie: Alexandr Stoianoglo ar avea interdicția de a comunica cu presa

Ivan Diacov, susține că Alexandru Stoianoglo ar avea interdicția judecătorilor de a nu comunica cu presa. Ba mai mult, de aceeași părere este și președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Dorin Popescu.

În cadrul emisiunii „Freedom” de la TV8, fostul procuror a declarat că a văzut chiar și copia interdicției emise de către judecători.

„Domnului Stoianoglo ilegal i s-a pus interdicția să nu vorbească cu presa. Dar el este liber de ce să nu vorbească?…Eu am văzut copia la interdicția judecătorilor”, a afirma Diacov.

Fiind întrebat care au fost subiectele discutate, atunci când Alexandru Stoianoglo a fost surprins acasă la el, fostul procuror al municipiului Chișinău, a recunoscut că au vorbit despre mai multe, inclusiv despre dosar.

„Desigur că am vorbit și despre dosar și l-am ocărât pe el pentru că nu a spus că am vobit și despre dosar. Stoianoglo se teme să spună adevărul. Ne-am consultat cu interdicțiile, l-am întrebat cum s-a întâmplat… Suntem foate buni prieteni și la toate cotiturile sorții lui Stoianoglo eu i-am stat alături”, a mai precizat Diacov.

Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, dă dreptate afirmațiilor făcute de fostul procuror, referitor la faptul că Alexandru Stoianoglo ar avea interdicția de a comunica cu reprezentanții mass-media.

„Din câte și eu am înțeles dumnealui are o interdicție de a se întrevedea cu presa, asta am aflat de la colegii mei”, ba mai mult acesta a dat citire alineatului care ar presupune acest fapt.

„Decizia Curții de Apel Chișinău prin care a fost aplicat domnului Stoianoglo liberare provizorie sub control judiciar, în punctul trei este: se interzice următoarele restricții și una din restricții este să nu meargă în locurile anume stabilite: organele procuraturi, locuri unde se desfășoară manifestații publice de orice natură, inclusiv locuri unde se petrec dezbateri publice și locuri unde se dau comunicate publice”, a citat Popescu.

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Vasile Grădinaru a precizat că procesul continuă, însă a fost stagnat de cererea de chemare în judecată înaintată de procurorul general suspendat.

„Procesul merge înainte doar că am fost reținuți de cererea de chemare în judecată înaintată de domnul Stoianoglo. A fost înaintată și s-a expus și instanța. Mi se pare că a fost refuzată cererea de chemare în judecată, dar se continuă mai departe procedura….A fost tergiversată din motivul că a fost contestată în instanță anume Comisia de Evaluare”, a conchis deputatul.

Vă amintim că Alexandru Stoianoglo este cercetat într-un dosar penal în care i se aduc cel puțin cinci capete de acuzare, recent, s-a adresat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Acesta s-a plâns la CEDO, considerând ilegale acțiunile de urmărire penală pe numele său. Ulterior, pe 20 ianuarie, avocații acestuia au depus încă o plângere la CEDO.

Plângerea este legată de suspendarea lui Stoianoglo, după reținerea sa în octombrie 2021. La sfârșitul lunii noiembrie, Procuratura Anticorupție a anunțat că a încheiat urmărirea penală pe numele lui Stoianoglo pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Stoianoglo mai este acuzat că, la eliberarea din funcție a procurorului Nicolae Chitoroagă, ar fi dispus achitarea îndemnizației de concediere în mărime de peste 160 de mii de lei, prejudiciind astfel bugetul Procuraturii, deoarece, la acel moment, Chitoroagă avea statut de învinuit întrun dosar penal.

Stoianoglo a fost reținut la începutul lunii octombrie, iar ulterior a fost suspendat din funcție, după ce în biroul de serviciu, dar și în locuința sa au avut loc percheziții. Acesta este învinuit de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor, corupere pasivă și darea de informații minciunoase. Acesta califică acuzațiile care i se aduc drept răzbunare din partea președintei Maia Sandu. Șefa de stat a negat orice implicare și a cerut procurorilor și judecătorilor să fie corecți și echidistanți.

