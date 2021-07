Opinie de la București: „Unirea României cu R. Moldova a fost prevestită acum cinci ani de americani. Atunci nu credea nimeni. Acum e posibil

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Contextul în zonă, conform acestui scenariu geopolitic, de la a cărui elaborare au trecut cinci ani (e făcut pe un deceniu înainte, şi multe dintre previziuni s-au îndeplinit), va fi în cîţiva ani altul. Rusia va fi tot mai agresivă (am văzut deja în Crimeea). Pretenţiile sale de putere, ca şi presiunile economice interne, legate de cheltuielile tot mai mari cu înarmarea, care merg în paralel cu scăderea preţului petrolului, îi vor pricinui o criză, similară cu aceea de la finele anilor `80, din care va ieşi la fel de slăbită. Federaţia o să dispară, practic, în forma ei actuală. Poate că actuala criză politică din Bielorusia, cel mai apropiat aliat al Moscovei este şi el un asemenea semn, al împlinrii previziunilor Stratsfor.

Toate cele de mai sus sînt semne vizibile ale unei noi politici, în această parte a lumii. Nu trebuie să ne mirăm, dacă o unire cu Republica Moldova devine, dintr-un vis îndepărtat, o perspectivă mai apropiată decît am credea, după cum pronostica acel studiu Stratfor din 2016, deja citat.

În 20 mai 2009, în plină agresiune a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, Joe Biden, pe atunci vicepreşedinte al Statelor Unite, a venit la Bucureşti. Atunci a spus următoarele: „ azi, agresiunea din Crimeea, la mai puţin de 250 de mile de teritoriul românesc şi de graniţele NATO, ne reaminteşte de ce avem nevoie de NATO şi de ce locul României este în NATO . În ultimii 25 de ani, am ajuns să cunosc şi să apreciez această ţară frumoasă. V-am văzut cum aţi parcurs drumul de la tiranie la libertate. În România, forţele militare americane au descoperit un aliat NATO devotat şi de încredere. Ne pasă foarte mult de Alianţă, angajamentul american faţă de apărarea colectivă şi faţă de Articolul 5 din Tratatul NATO este o obligaţie sacră, din punctul nostru de vedere. O obligaţie sacră nu doar acum, ci tot timpul. Sunt aici să spun în numele preşedintelui ceea ce sper că ştiţi deja: Puteţi conta pe noi. Punct! Noi facem ceea spunem şi spunem ceea ce gândim”.

Partidul condus de Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile anticipate din Moldova. E prima oară când un partid prooccidental e la putere în Republică, prima oară când un preşedinte de la Chişinău are studii la Washington şi nu la Moscova.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

