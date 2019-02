OPINIE: În caz de anticipate, PD poate acumula mai mult chiar decât la 24 februarie

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

În Congresul SUA a fost publicata in forma actualizata proiectul de lege „În apărarea securității americane împotriva unui actelor de agresiune ale Kremlinului”, care prevede introducerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Ultima zi de iarnă vine cu soare și o vreme primăvăratică. Precipitațiile s-au oprit, iar soarele își face apariția printre cei câțiva nori de pe cer. Vremea se încălzește ușor și temperaturile nu scad sub zero grade. Maxima zilei se va înregistra la amiază...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

„Pot fi blamat pentru această declarație dar ceea ce am văzut la 60 de secții de votare în ziua alegerilor (iar eu am văzut multe în 11 ani), mă face să cred că fiecare al doilea alegător din zona rurală a Moldovei este pasibil de a fi corupt. Cel puțin votul acestuia este. Sărăcia naște indiferența. De acest lucru trebuie să țină cont toți cei care vor vorbi din numele poporului, îndeosebi în următoarele 3 luni”, mai notează Alexandru Bujorean.

Potrivit lui, „astăzi, aceiași experți declară că PD-ul s-ar teme de anticipate”. „Dacă acest sistem de vot nu este abrogat, în oricare conjunctură politică, iar alegerile anticipate au loc într-o zi cu alegerile locale, atunci PD-ul poate acumula un scor cu mult mai mare decât la 24.02.2019. Peste 700 de primari din aproximativ 900 localități se află sub controlul lor direct. Având unul din cele mai mari ratinguri în stat conform sondajelor, ținînd cont că fiecare din ei va înainta liste de la 9 la 43 de candidați la funcția de consilier local (toți sub 3 trandafiri sălbatici), suplimentar având listele pentru consiliile raionale și serviciile desconcentrate subordonate politic, acești primari vor genera o victorie zdrobitoare a tuturor forțelor care se declară anti-regim”, notează Alexandru Bujorean.

