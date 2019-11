Opinie la București: Cine nu respectă interesele românești în R.Moldova - retrasă cetățenia română

Amintim că, la moment PSRM are cinci deputați care dețin cetățenia României. Aceștia sunt Alla Dolinţă, Corneliu Furculiţa, Anatolie Labuneţ, Radu Mudreac şi Adrian Lebedinschi.

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 07:44

În această seară am aflat cu multă întristare despre plecarea în veșnicii a Dlui Vadim Hotineanu. Am avut onoarea să-l cunosc pe Dl Hotineanu cu 21 de ani în urmă. De-a lungul acestor ani am reușit să clădim o relație bună de prietenie.