„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Președintele „kuliok” a anunțat că, pe parcursul zilei de astăzi, va semna un decret prin care anul 2020 va fi declarat Anul lucrătorului medical. În contextul acestui an, șeful statului vine și cu propunerea de dublare a salariilor pentru toți lucrătorii medicali.

„Totodată, consider că trebuie să fim echilibrați. Nu avem nimic împotriva României. România este partenerul nostru strategic, este partenerul comercial nr.1. Ce-i drept, frate-i frate, dar fiecare stăpân la el acasă”, a spus Igor Dodon.

Stimați Prieteni! Astăzi am avut o întrevedere cu Excelența Sa Domnul Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova.

Este, evident, o dezinformare care, dacă prinde, va fi în evidentul dezavantaj am ambilor jucători politici și ai proiectului care trebuie să îi țină împreună, ca și până acum.

Nu trageți în Andrei Năstase… Cum spuneam, una dintre cele mai perfide direcții ale războiului informațional de la Chișinău purtat prin intermediul rețelei mediatice controlate de Igor Dodon și Partidul Socialiștilor vizează o ruptură completă și profundă între Maia Sandu și Andrei Năstase, coloana vertebrală a oricărei construcții împotriva lui Igor Dodon și a proiectului său pro-rus. Ținta acestei campanii de dezinformare este, deloc întâmplător, Andrei Năstase, aflat într-un moment politici nu dintre cela mai strălucite. Se mizează în această campanie, pe de-o parte, pe ideea că Andrei Năstase ar fi un politician depășit, iar Platforma DA nu are șanse să intre în viitorul Parlament. Mesajul acesta – transmis inclusiv prin prisma unor sondaje de opinie cel puțin dubioase – vrea, pe de-o parte, să declanșeze mesaje nervoase din partea lui Andrei Năstase și a membrilor DA (care au numeroase frustrări în acest moment), sugerând în subsidiar ideea că de toate dificultățile prin care trece acum partidul este vinovată… Maia Sandu. Pe de altă parte, această campanie năzuiește să transmită Maiei Sandu și PAS că foștii parteneri sunt dispensabili, irelevanți și, deci, inutili.

Cine are interesul ca această ruptură să fie un fapt împlinit, cel puțin la nivelul percepției publice? Evident, propaganda rusă și exponenții ei de vârf din republică, în speță gruparea Dodon/Chicu.

Presa afiliată trustului Dodon devine din ce în ce mai des în ultima vreme un veritabil teren de încercare și de lansare de fake-news-uri. Se scot declarații din context, se denaturează, se pun titluri flamboaiante și care distorsionează grav substanța declarațiilor. Falsurile flagrante la adresa Maia Sandu sunt deja de notorietate și atât de brutale încât capacitatea lor de persuasiune e aproape de zero. Nu despre acest tip de distorsionări grobiene vorbim aici.

Cine parcurge presa de la Chișinău vede limpede aceste tentative, care vor să lărgească până la rupere o fisură care a apărut demult, e drept, în sânul Blocului ACUM, s-a accentual între timp, dar nu are și nici nu trebuie să aibă dimensiunile unei rupturi.

Periculoși sunt însă inamicii geopolitici ai unei alianțe contra lui Igor Dodon (că mulți dintre „moraliști” sunt de fapt geopolitici, nu mai are rost să argumentăm aici; așa cum și adepții „națiunii civice” din R. Moldova sunt de fapt adepții, conștienți sau nu, ai unui proiect geopolitic care spune NU NATO, NU Europa și NU România).

Cu primii se poate, în principiu discuta. Nu sunt tocmai fără temei argumentele lor, dar sunt nerealiste: pledează din perspectiva unei situații ideale, care nu a existat și nu va exista niciodată în republica de peste Prut. În plus, ridiculizează, involuntar, liderii pro-europeni: ar fi incapabili să negocieze – presupunând că ar face asta – cu interpușii lui Plahotniuc, ar fi lipsiți de realism și discernământ, niște pămpălăi, victime sigure ale cuplului odios de oligarhi cărora, nici plecați, nu le-ar putea face față.

Problema „moraliștilor” este că ignoră de fiecare dată, practic, toate ieșirile anti-europene și anti-românești ale cuplului Dodon/Chicu care, de fapt, nu fac decât să îndepărteze fatal orice posibilitate de colaborare chiar și tehnică dintre genericul bloc ACUM și PSRM. Paradoxul este că „moralismul” din republică este „Romania proof”, adică complet indiferent la orice reacție împotriva Bucureștiului și, implicit, al UE. În această speță, „moraliștii” consideră că Dodon/Chicu au cecuri în alb. Mai mult, am putea specula că lor chiar le place o asemenea atitudine față de București. (Și le place dintr-un singur motiv, pentru că ei sunt, de fapt, adepții „națiunii civice”, iar într-un asemenea proiect orice apel/aluzie la identitatea românească e un lucru interzis și blamabil).

E o atitudine ridicolă prin excesul de rigorism: când în R. Moldova proiectul european nu a fost (și) un pact cu diavolul? AIE a fost un pact cu „diavolul” Plahotniuc, prin interpusul Marian Lupu, altfel pro-europenii nu ar fi dobândit niciodată guvernarea (că au făcut-o praf singuri, e altceva). Altminteri spus, dacă „moraliștii” ne pot convinge că PAS și DA – fără amestecuri „impure” – iau împreună la alegerile parlamentare peste 50%, este în regulă. Ar fi sublim, doar că… nu se poate. Dar ce este astăzi guvernarea de la Chișinău decât un mare și explicit pact cu diavolul (din Est, de data asta)? Un președinte pro-rus și anti-român, un premier asemenea și o majoritate parlamentară care le cântă în strună docilă. De ce ar fi mai bun ACEST pact cu diavolului – plus alți mici drăcușori mai de la Vest care profită de anti-românismul oficializat de la Chișinău – decât ce va urma? Chiar nu am învățat nimic din lecțiile celebrului împrumut de 200 de milioane de euro din partea Federației Ruse care, în realitate, era un împrumut ca la Radio Erevan (adică nu dădea, ci lua)?

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

