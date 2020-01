OPINII ALTERNATIVE / Saharneanu îl critică pe fostul lider PPR, Vlad Țurcanu

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Doi deținuți de la Penitenciarul nr.2-Lipcani intenționau să evadeze printr-un tunel săpat sub zidul închisorii, dar au fost prinși până să-și pună planul în practică.

1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în...

Chipul lui Vladimir Putin poate fi gasit pe icoanele care se vand in Rusia. Despre asta a scris un internaut pe retelele de socializare, care spune ca a surprins icoana in aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

„În consecință, a fost ales președinte chiar în ziua în care Partidul Liberal Reformator s-a transformat în Partid Popular Românesc. Idealul Unirii a fost declarat prioritatea zero a formațiunii. Personalități notorii și decani ai Mișcării de eliberare națională, cum ar fi Ana Bejan de la Soroca, Valeriu Beril de la Ștefan Vodă, Anatol Arhire de la Ungheni, senatorul Ion Hadârcă, președintele primei Mari Adunări Naționale din 27 august 1989, și întreaga echipă de la Chișinău au făcut în acea zi un pas înapoi, oferindu-și experiența și cunoștințele unui reprezentant al generației noi: ambițios, instruit, promițător. Toți voiau să vadă în Vlad Țurcanu un viitor lider cu caracter. Cu acest slogan pretențios pe bune – „un primar cu caracter” – Vlad a trecut din mers și prima probă de foc – alegerile locale din 20 octombrie. Rezultatele modeste obținute la Chișinău (absolut firești pentru un politician abia-abia apărut în scenă) au fost compensate cu rezultatul excelent din satul natal Rezeni, unde echipa locală a câștigat categoric primăria și consiliul sub stindardul Partidului Popular Românesc. Semnale încurajatoare au venit și din alte zone și teritorii”, a povestit ex-deputatul.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)