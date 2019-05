Opinii: Andrei Năstase va fi taxat dur de alegători din cauza comportamentul său agresiv

Unul dintre cei mai importanţi lideri ai Iranului s-a întâlnit recent cu miliţiile rebele irakiene din Baghdad pe care le-a anunţat să se pregătească pentru un război prin interpuşi (proxy war - n.r.), relatează The Guardian. În condiţiile în care relaţiile...

Un politician care are un comportament agresiv față de presă, ar trebui să plece din politică. De această părere este eurodeputatul Norica Nicolai, invitatul special al emisiunii Fabrika de la Publika TV. Reacția vine după ce liderul PPDA, Andrei Năstase, finul de cununie al oligarhului...

Boris Johnson, fostul ministru de Externe şi susţinător al Brexit, este principalul favorit printre liderii Partidului Conservator pentru a o înlocui pe Theresa May la conducerea partidului şi implicit în funcţia de premier.

13 membri PPDA, care au format biroul politic teritorial al formațiunii la Soroca, au anunțat că părăsesc, in corpore, rândurile partidului. Declarația semnată de aceștia a fost postată de Mihai Mîțu, fostul președinte al raionului, care s-a alăturat partidului în 2016

Insistenţa cu care liderul PPDA cere convocarea unei şedinţe a Parlamentului are explicaţii exacte, susţine jurnalistul liberal Vasile Grozavu, într-un articol publicat pe blogul său. Grozavu afirmă că Năstase doreşte crearea unei majorităţi cu PSRM, pentru a-şi răzbuna naşul...

Săptămâna trecută, în timpul unei conferinţe de presă, Andrei Năstase a recidivat din nou. În ciuda funcţiei de deputat pe care o are, acesta şi-a permis să folosească expresii obscene la adresa postului nostru de televiziune.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)