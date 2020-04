Opoziția reacționează la amenințările lui Dodon că bugetarii și pensionarii vor rămâne fără bani / „Oamenii nu au nevoie de șantaj, scheme și bocete”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

De asemenea, deputatul a menționat că opoziția nu are de gând să depună nicio sesizare la Curtea Constituțională privind rectificările bugetare și măsurile de sprijin pentru business, „chiar dacă aceste legi presupun sute de milioane de lei risipite aiurea”.

„Igor Nicolaevici, încetați cu isteria potrivit căreia de de la 1 mai nu vom mai avea bani pentru pensii și salarii! Încetați să amenințați Curtea Constituțională! Marți, la 21 aprilie, peste 4 miliarde de lei de la FMI au intrat pe conturile trezoriale. Cer ca Ministerul Finanțelor să publice informația oficială cu soldurile trezoriale. Oare în două zile ați reușit să furați și acești bani, domnule președinte? Acordurile cu FMI au fost votate ieri aproape unanim. Nu am auzit ca cineva din deputați să conteste această lege”, a precizat Slusari.

