Opoziția scandează „HOȚII”! Ședință nocturnă la Parlament. PSRM și „Pentru Moldova” au votat legile bugetului aproape de miezul nopții

Ședința are loc în lipsa opoziției, care a părăsit-o în semn de protest față de mai multe proiecte incluse în ordinea de zi. Reprezentanții acesteia au solicitat excluderea mai multor inițiative considerate controversate, inclusiv anularea votului în prima lectură pentru legile bugetului, dar toate demersurile au fost respinse. Anterior, fracțiunea Platformei DA a anunțat că intenționează să participe la discutarea proiectului politicii bugetar-fiscale, dar nu se cunoaște dacă a luat în calcul posibilitatea ca aceasta să fie examinată la ora 22.00.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Actualitate 15 Decembrie 2020, ora: 16:51

În 2005, la treisprezece ani dupa admiterea (1992) Republicii Moldova in Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Adunarea Generala a organizatiei mondiale a proclamat Ziua internațională a solidarității care se marcheaza la 20 decembrie in fiecare an.