Opoziție e plină și ea de „soluții” POPULISTE / Grupul „Candu” propune plafonarea salariilor demnitarilor

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informaţiile privind noul coronavirus şi a acuzat Partidul Comunist că ascunde in continuare informaţii, scrie Reuters.

Kremlinul a spus că discută despre o eventuală anulare a paradei pe 9 mai a acestui an. Decizia finală va fi luată ținând cont de cum va evolua pandemia COVID-19, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitrii Peskov.

Consiliul Audiovizualului a emis astăzi o dispoziție cu titlu executoriu imediat pentru toții furnizorii de servicii media audiovizuale din Moldova, în contextul stării de urgență cauzată de răspândirea virusului COVID-19. În dispoziție se menționează sub mai multe...

Deputații din grupul „Pro Moldova” propun plafonarea salariilor demnitarilor publici la 6900 de lei, până la finele acestui an, pentru a fi economisiți bani în bugetul de stat, care ar putea fi redirecționați ulterior către domeniul sănătății, în contextul luptei cu coronavirusul. „Această măsură va da economii țării până la o sută de milioane de lei”, a pus Andrian Candu, liderul grupului parlamentar „Pro Moldova”. De asemenea, deputații din acest grup propun ca cele circa 38 de milioane de lei, prevăzute în bugetul anului 2020 pentru partidele politice, să fie direcționate pentru majorarea salariilor medicilor.

