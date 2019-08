„Opriți lovitura de stat!” Proteste la Londra după decizia lui Boris Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Am următoarele întrebări către guvernul Republicii Moldova:

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără...

Accidentul produs la începutul lunii august lângă Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei) nu are nicio legătură cu Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat luni Aleksei Karpov,...

Ca șef al statului, Regina trebuie să rămână neutră față de chestiunile politice și ca regulă, Suverana a avut grijă să păstreze o bună relație cu premierii țării, indiferent de orientarea lor politică. De altfel, regina are o întâlnire săptămânală la Buckingham Palace cu șeful Guvernului.

Or, în parlamentul britanic există o majoritate ostilă unui Brexit fără acord, opoziţia laburistă şi liberal-democrată intenţionând să promoveze măsuri legislative care să-l împiedice pe Johnson să ia o asemenea decizie, fiind avută în vedere inclusiv o moţiune de cenzură. Însă intervalul de timp scurt dintre 14 şi 31 octombrie ar putea zădărnici aceste planuri ale opoziţiei, care îl acuză astfel pe Boris Johnson că, prin amânarea discursului Reginei, oricât de obişnuită ar fi fost până în prezent această practică, el încearcă o manevră „antidemocratică” prin care să blocheze împotrivirea legislativului faţă de un Brexit fără acord.

Cum blocul comunitar a respins orice renegociere a acordului convenit cu Theresa May, Boris Johnson este hotărât să scoată Regatul Unit din UE fără un acord pe 31 octombrie.

Activitatea legislativului britanic este de obicei suspendată înaintea discursului Reginei, în ultimii ani durata acestei suspendări variind între cinci şi 20 de zile. De data aceasta însă, suspendarea se suprapune cu perioada premergătoare ultimei date-limită a retragerii Regatului Unit din UE, amânată succesiv după ce Camera Comunelor a respins de trei ori acordul pe care fostul premier Theresa May l-a încheiat cu Bruxelles-ul.

Discursul Reginei este susţinut de obicei în fiecare an, însă ultimul a fost în anul 2017, când a început sesiunea parlamentară care se încheie acum, durata foarte mare a acesteia datorându-se volumului foarte mare de proiecte de acte normative cerute de procesul retragerii din Uniunea Europeană.

Prin Discursul Reginei, care de fapt este elaborat de Guvern, se dă startul unei noi sesiuni parlamentare şi textul schiţează planurile guvernului pentru următorul an, prezentând priorităţile şi agenda legislativă.

„Așa cum am spus și pe treptele din Downing Street, nu vom aștepta până pe 31 octombrie pentru a implementa planurile noastre de a duce această țară înainte. Iar acesta este un nou guvern, cu o agendă ambițioasă. (...) Și de aceea vom avea un discurs al Reginei și se va întâmpla asta pe 14 octombrie. Va fi timp suficient și înainte, și după summitul crucial (al UE - n.r.) de pe 17 octombrie, va fi timp suficient în Parlament, pentru a dezbate în privința UE, a Brexit-ului și pe alte subiecte”, a declarat Boris Johnson, premierul Marii Britanii.

Puţin peste un sfert (27%) dintre britanici susţin suspendarea timp de o lună a Parlamentului de la Londra, aşa cum a solicitat premierul Boris Johnson, în timp ce 47% se opun, relevă un sondaj de opinie realizat miercuri de YouGov pentru cotidianul The Times, relatează agenția Reuters, preluată de Agerpres. Sondajul, realizat pe un eşantion de 5.734 britanici, mai arată că 51% dintre susţinătorii ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană sprijină suspendarea Parlamentului, în timp ce doar 9% se opun acestei decizii.

Practic, premierul i-a cerut Reginei să-și amâne discursul în Parlament, iar regina a fost de acord. Discursul Reginei este elaborat oricum de Guvern și reprezintă un fel de program de guvernare, iar Boris Johnson a motivat că mai are nevoie de timp. Înainte de discursul Reginei, activitatea Parlamentului se suspendă, marcându-se astfel începutul unei noi sesiuni parlamentare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)