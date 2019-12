Șor a transformat Orheiul într-un mic Paris de Revelion

Soția lui Ilan Șor, cunoscută cu numele scenic Jasmin, a remarcat că pentru al cincilea an, Orhei a devenit capitala sărbătorilor de iarnă în Moldova. „În fiecare an creăm împreună cu voi o poveste, iar sufletul acestei povești și al orașului sunteți Dvs.”, a spus Sara Șor. Și vizitatorii Târgului au rămas impresionați de frumusețea și atmosfera de Sărbătoare de la Orhei. "Ilan Șor și echipa sa au transformat Orheiul într-un mic Paris de Revelion", a spus un orheian care a venit la eveniment.

Deputata Marian Tauber, vicepreședinta Partidului Politic ȘOR, a felicitat locuitorii orașului cu ocazia deschiderii Târgului de Crăciun, declarându-se convinsă că acesta va bate și în acest an toate recordurile după numărul de vizitatori și diversitatea distracțiilor. Deputata a mai spus că grație lucrurilor bune care se fac aici, Orheiul are toate șansele să devină capitala țării.

Cele mai noi ştiri de azi

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.