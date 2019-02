Șor afirmă că a plătit două campanii electorale ale lui Dodon, la fel și Platon

Primarul de Orhei Ilan Șor, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că Igor Dodon ar fi beneficiat de bani din partea sa, dar și din partea oligarhului Veaceslav Platon, pentru două campanii electorale.



„Am oferit lui Dodon o asistență financiară condiserabilă, mai exact, în două din campaniile sale electorale. La fel cum a făcut-o Veaceslav Platon, de care el acum se dezice, oarecum stângaci și fâstâcit. Sau poate îl va grația chiar, așa cum i-a promis”, a declarat Ilan Șor.

Primarul de Orhei a precizat și în ce au constat și alte ajutoare financiare oferit lui Igor Dodon.

«Nu o singură dată Dodon a vizitat din contul meu, inclusiv Moscova, s-a folosit de avionul meu, mașinile mele, casa mea. Împreună am petrecut timpul foarte bine în casa mea din Rusia, luam prânzul și cina cu familiile noastre. Împreună am vizitat diferite orașe, la bordul avionului meu. De exemplu, am zburat în Monaco, la un meci de fotbal, unde, așa cum e firesc în cazul unui prieten apropiat, m-am străduit să asigur o atmosferă caldă pentru Igor Nicolaevici», a mai spus Șor.

Amintim că Veaceslav Platon a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru escrocherie, fraude în proporții deosebit de mari în sistemul bancar și spălare de bani.