ȘOR despre suspendarea din funcție: Partidul ȘOR își asumă responsabilitatea politică pentru dezvoltarea Orheiului și „inima și sufletul” rămân la Orhei

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Acțiunile șefilor blocului electoral ACUM, care afirmă că lupta geopolitică nu are nicio treabă cu miza alegerilor parlamentare sunt stupide. De această părere este editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru. Jurnalistul afirmă că sunt foarte riscante și declarațiile Maiei...

Ilan Șor a precizat că obligațiunile de primar vor fi îndeplinite de adjuncta sa, care cunoaște îndeaproape problemele orașului și cum să le rezolve. „Am îndeplinit prevederile legale și am degrevat din funcție pe perioada campaniei electorale. Obligațiunile de primar le-am desemnat adjunctului meu, un bun profesionist, care cunoaște toate problemele orașului nostru, dar, cel mai important, știe cum să le rezolve - Diana Memeț”, a anunțat Ilan Șor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)