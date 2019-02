ȘOR: La Chișinău va fi construit cel mai mare Parc de distracții, gratuit pentru locuitori, dacă candidanții formațiunii vor câștiga alegerile în capitală

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Acum 3,5 miliarde de ani, pe Pământ exista viaţă, dar aceasta abia supravieţuia sau înflorea? Un nou studiu realizat de o echipă internaţională de cercetători condusă de ELSI (Earth-Life Science Institute) din cadrul Tokyo Institute of Technology vine cu noi răspunsuri la...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Amintim că la inițiativa lui Ilan Șor, la Orhei a fost deschis cel mai mare parc de distracții din Moldova OrheiLand, care a fost realizat în timp record, iar în mai puțin de un an a adunat peste un milion de vizitatori.

Singura condiție pentru construcția acestui parc în Capitală este ca reprezentanții Partidului ȘOR în Chișinău să obțină voturile alegătorilor și mandatele în viitorul Parlament. „În martie anul trecut am prezentat un concept similar care a fost realizat la Orhei. Atunci am fost priviți cu neîncredere, dar la 1 iunie a fost inaugurat. Garantez că în cazul victoriei candidaților Partidului Politic ȘOR în Chișinău, peste 18 luni vom tăia panglica acestui parc minunat”, a promis Ilan Șor.

Liderul formațiunii, Ilan Șor, a prezentat luni, 18 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, conceptul viitorul parc de distrații MoldovaLand. Acesta va conține tobogane enorme, carusele, plaje, lacuri, havuzuri și alte distracții atât pentru copii, cât și pentru maturi. „Va fi unul din cele mai mari parcuri de distracții din toată Europa de Est și va fi gratuit pentru toți chișinăuienii. Le va oferi bucurie în ochii copiilor, pe care am obținut-o la OrheiLand de la Orhei. Va atrage și turiștii străini pentru că nicio țară vecină nu are un asemenea parc”, a menționat Ilan Șor.

