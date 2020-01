ȘOR le-a făcut cadou orheienilor o iarnă adevărată! La Orheiland ninge

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Un dezechilibru hormonal se poate ascunde sub o serie de semne pe care nu le iei de obicei în considerare. Îți recomandăm să parcurgi cu atenție lista pe care am întocmit-o pentru a verifica dacă nu te regăsești în situația de a suferi de dezechilibru hormonal....

Acest regim are la baza trei etape care trebuie respectate cu strictete. Prima etapa este pregatirea si tranzitia, a doua etapa este perioada propriu-zisa de slabire, iar a treia este revenirea. Dieta poate fi tinuta de la trei saptamani pana la doua luni si jumatate. 1. Tranzitia si...

Și lista nu e nici de departe completă. Finalul lui 2019 n-a însemnat doar scrisori de Facebook cu rezumate de an, recunoștință și speranță pentru deja celebrul 2020. A lăsat în urmă o nouă moarte comisă de sistem. Femeia de 66 de ani care s-a dus la Spitalul Floreasca...

Este plin netul de articole care se slujesc de false interpretări istorice pentru a demonstra o inferioritate culturală a românilor și mai toate susțin superioritatea unui regionalism ardelenesc. Un exemplu mai recent îl avem de la Horațiu C. Damian, ce înșiră o lungă polologhie în...

Orheiland a cumpărat turnul de zăpadă iarna trecută, o premieră pentru Republica Moldova. Acesta a fost procurat pentru ca la Târgul de Crăciun să fie mereu zăpadă, amplificând astfel senzația sărbătorilor de iarnă. Tunul “ninge” pe o rază de 24 metri, inclusiv în zona toboganelor. Reamintim, Târgul de Crăciun de la Orheiland, cel mai mare târg de sărbători din țară a fost vizitat în această iarnă deja de circa 100 de mii de oameni. Acesta oferă absolut gratuit zeci de distracții pentru copii: o diversitate bogată de tobogane de iarnă, un Roller Coaster de 350 m lungime și 10 m înălțime, spectacole ale circului italian „Bonaccinni”, un patinoar uriaș, spații amenajate pentru selfie și poze, masterclassuri etc. De asemenea, Moș Crăciun așteaptă copiii în căsuța sa, iar maturii pot vizita Târgul de suvenire și pot cumpăra vin fiert cu scorțișoară și diferite bunătăți de la tarabele deschise în cadrul Târgului de Crăciun. Toate acestea oferă o atmosferă de poveste veritabilă.

